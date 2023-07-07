Россиянин приехал из Европы, чтобы воевать за Украину: РДК потерял бойца на Запорожье (фото)

Как выяснилось, боец "Балтика" воевал на стороне Киева менее чем полгода. Он имел определенные убеждения, за которые готов был отдать жизнь и воевать против своих соплеменников.

В "Русском добровольческом корпусе" (РДК) сообщили о гибели проукраински настроенного россиянина с позывным "Балтика". Доброволец приехал из Европы, чтобы воевать против ВС РФ. Он и еще шестеро побратимов участвовали в наступательных действиях ВСУ на Запорожье. О бое на южном отрезке фронта говорится в Telegram-канале РДК.

В сообщении указано, что бойцы приняли участие в штурме позиции ВС РФ на Запорожском направлении. Во время штурма доброволец из Европы "Балтика" (или "Балт") погиб. Шестеро других бойцов получили ранения различной степени тяжести.

"Балтика" воевал на стороне Украины всего четыре месяца — приехал из Европы в марте 2023 года. Цель — борьба против режима в Кремле. При этом, отмечают его собратья, он чувствовал себя россиянином и не собирался от этого отказываться.

Имя павшего не называют, чтобы не навредить его родным. Дают минимум деталей — только сообщают, что он имел семью, но отказался от нее, чтобы бороться за свою цель.

"Настоящий воин, рыцарь-штурмовик, он не знал страха и сомнений и всегда был готов первым идти в бой", — указано в короткой эпитафии в честь "Балтики".

Боец "Балтика" из "Русского добровольческого корпуса"

Отметим, "Русский добровольческий корпус" — группа российских добровольцев, которые приехали из Европы и других стран, чтобы воевать против Путина на стороне ВСУ. Весной 2023 года они совершили рейд в Брянскую область России. Во время мартовского рейда в Сушаны удалось взорвать российский грузовик и ранить шестерых военных ВС РФ. В апреле они совершили вылазку в село Сучовск.

Также РДК вместе с легионом "Свобода России" совершили рейд в Белгородскую область. При этом они проникли на российскую территорию в районе Грайворона. Хотя российские власти и уверяли, что не видят опасности, но именно тогда были вывезены ядерные заряды из хранилища "Белгород-22".

Напоминаем, 4 июля глава РДК Денис Никитин дал интервью агентству Bild. Во время разговора с журналистом он прокомментировал мятеж Евгения Пригожина и анонсировал, что в июле состоится "кое-что большое".

В начале июня после того, как РДК и ЛСР вышли из Белгородской области, эксперт объяснил, почему продвижение вглубь России не произошло. По мнению эксперта, причина — отсутствие достаточного количества техники и бойцов.