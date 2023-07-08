"Готовы к бою": Резников показал БМП CV-90, которые Швеция передала Украине (видео)

Глава украинского оборонного ведомства поблагодарил министра обороны Швеции Пола Юнсона и весь шведский народ за военную технику для ВСУ.

В Украину прибыли шведские боевые машины пехоты Stridsfordon 90 (сокращенно CV-90 или Strf 90). Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников на своей странице в Twitter 7 июля.

"БМП Strf 90 прибыли в Украину и готовы к бою. Топовые машины для лучших бойцов", — заявил глава украинского оборонного ведомства.

Алексей Резников выразил благодарность за переданную военную технику министру обороны Швеции Полу Юнсону и всему шведскому народу.

"Наши общие цвета — синий и желтый. Наши общие ценности – это свобода и демократия. Наши общие цели – это победа и справедливость", — написал министр обороны.

Что известно о БМП CV-90

Шведская боевая машина пехоты Stridsfordon 90 состоит на вооружении стран НАТО с 1993 года. БМП обладает усиленной броней, повышенной маневренностью, системой стабилизации, тепловизором и системой управления огнем (СУО) с лазерным дальномером.

Опытный экземпляр CV-90 с башней оснащен 40-мм пушкой L-70B, однако позже появились различные модификации.

Напомним, что 31 мая в Министерстве обороны Украины заявили, что Швеция предоставит для нужд Вооруженных сил Украины одни из самых современных боевых машин пехоты CV-90. Сообщалось, что украинские военнослужащие уже завершили необходимую подготовку.

В Минобороны Швеции 8 июня показали, как готовят бойцов ВСУ на боевых машинах пехоты CV 90. Сообщалось, что всего украинская армия получит 50 упомянутых БМП.

Мы также писали о том, что 16 июня шведское правительство в рамках нового пакета военной помощи анонсировало обучение украинских летчиков на своих многоцелевых истребителях JAS-39 Gripen.