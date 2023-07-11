Профессионально разбили россиян: Сырский показал яркие кадры уничтожения врага (видео)
По данным командующего Сухопутных войск, 225 отдельный штурмовой батальон эффектно уничтожил врага на Берховском направлении под Бахмутом.
На Берховском направлении Вооруженные силы Украины разбили россиян и заняли их позиции. Об этом сообщил сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram и показал яркое видео.
Врагам досталось во время контрнаступательных действий 225 отдельного штурмового батальона.
"Наши воины профессионально разбили россиян", — поделился он.
Напомним, что ВСУ под Бахмутом выбили ВС РФ из посадки. Сначала в бой пошла украинская пехота, а дальше по оккупантам, которые убежали, отработала артиллерия.
Ранее сообщалось, что под Авдеевкой ВС РФ пошли на штурм и атаковали позиции украинских пограничников танками, артиллерией, авиацией и химическими боеприпасами. Несмотря на это, украинские защитники выстояли и затрофеили 2 их танка.
Также 27 июня ГПСУ сообщили подробности боев вблизи Бахмута. Украинские бойцы нанесли точные удары по противнику с помощью американских автоматических гранатометов Mk-19, а затем по заданным координатам открывают огонь из тяжелого вооружения.
В начале июля пограничники вместе с десантниками ликвидировали БТР, который россияне пытались спрятать в лесу, но тщетно. Они совместным усилиями не дают возможности российским захватчикам маскировать технику и оперативно ее уничтожают.