Сильный сигнал Путину: Британия предоставит Украине новый пакет помощи на $65 млн

Кроме отправки снарядов и техники, Великобритания также собирается профинансировать создание в Украине реабилитационного центра для военных.

Великобритания намерена выделить Украине пакет помощи на 64,7 миллиона долларов США, который будет включать боеприпасы, боевые машины ремонт оборудования и создание реабилитационного центра. Об этом пишет CNN 11 июля.

В новый пакет финансирования британского правительства вошли:

Дополнительные снаряды для танков Challenger 2;

Более 70 единиц техники, в том числе гусеничные машины Combat Vehicle Reconnaissance;

Финансирование создания в Украине реабилитационного центра для военных.

"Поддержка продвижения [Украины] на пути к членству в НАТО в сочетании с формальными, многосторонними и двусторонними соглашениями и подавляющей поддержкой членов НАТО послужит сильным сигналом президенту Путину и вернет мир в Европу", — заявил премьер-министр Британии Риши Сунак.

В публикации также говорится, что страны G7 собираются согласовать меры безопасности для Украины, в которых "установлено, как союзники будут поддерживать Украину в ближайшие годы, чтобы положить конец войне, а также сдержать и отреагировать на любое будущее нападение".

Напомним, что 11 июля посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина, Великобритания и Польша уже давно ведут переговоры в "специфическом треугольнике" касательно гарантий безопасности для Киева.

Ранее, 5 июля, замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил, что его страна согласилась обучать украинских пилотов на современных истребителях. По его словам, 20 украинских военных приступят к обучению уже в августе этого года.