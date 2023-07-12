"Изменят правила игры": в Минобороны объяснили, как будут применять кассетные боеприпасы

Министр обороны Алексей Резников заверил, что украинские силы не будут использовать их в городах. Он также подчеркнул, что такие боеприпасы необходимы для компенсации дефицита артиллерийских снарядов.

Кассетные боеприпасы способны "изменить правила игры" в российско-украинской войне. Об этом 11 июля заявил министр обороны Украины Алексей Резников, как передали в Politico.

"Поскольку мы получили в мае 2022 года 155-миллиметровые артиллерийские системы, это изменило правила игры. В июле мы получили различные типы (ракетных систем залпового огня — ред.), это стало следующим фактором, который изменит ситуацию. И я надеюсь, что кассетные боеприпасы (станут, — ред.) следующим изменением ситуации как оружие или боеприпасы для освобождения наших временно оккупированных территорий", — сказал Резников.

Глава Минобороны объяснил, что кассетные боеприпасы компенсируют недостаток обычных артиллерийских снарядов. Также он пообещал партнерам Украины, что их применение будет ограничено загородными районами.

Кроме того, Резников гарантировал, что Украина будет информировать о применении и действии предоставленных кассетных боеприпасов своих партнеров.

Что такое кассетные снаряды?

Кассетные боеприпасы — это средства поражения, которые содержат сотни однотипных разрывных бомб. Благодаря разбрасыванию большого количества боевых элементов эти снаряды более эффективны и способны уничтожать вражеских солдат на большей территории. Однако невзорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для мирных жителей.

В СМИ подчеркнули, что Россия использует собственные кассетные боеприпасы на территории Украины с момента полномасштабного вторжения в 2022 году.

Напомним, 9 июля президент США Джо Байден объяснил, почему Вашингтон принял решение о поставках Украине кассетных боеприпасов. В то же время некоторые чиновники раскритиковали пакет военной помощи, акцентировав на опасности для гражданского населения.

Руководитель МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй также не поддержала решение США, назвав его "опасным преступным актом". В КНДР призвали отозвать поставки "оружия массового поражения".