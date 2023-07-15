Кандидаты в президенты США от республиканцев отстаивают помощь Украине, – СМИ

На форуме христианских консерваторов в Айове сенатор Майк Пенс заявил, что если Владимир Путин захватит Украину, то ВС РФ пересекут границу стран НАТО, а американским военными придется их защищать.

Президенты на участие в президентских выборах в США от Республиканской партии сенаторы Майк Пенс и Тим Скотт выступили за продолжение помощи Украине в войне с Российской Федерацией. Об этом пишет Reuters 14 июля.

Политики высказались в поддержку Киева на форуме христианских консерваторов в Айове, на котором обычно обсуждаются социальные проблемы. Как отмечают журналисты, мероприятие является "традиционной остановкой" для республиканцев, готовящихся к президентской кампании.

Сообщатся, что в ответ на слова модератора Такера Карлсона о том, что у США нет национальных интересов в войне на Украине, бывший вице-президент Майк Пенс и сенатор США Тим Скотт из Южной Каролины заявили, что для американцев "жизненно важно" дать отпор РФ.

"Позвольте мне сказать вам, что, если Владимир Путин захватит Украину, я не сомневаюсь, что российские военные пересекут границу страны НАТО, которую нашим вооруженным силам придется защищать", — сказал Майк Пенс.

В свою очередь Тим Скотт добавил, что усилия США, направление против российской армии, "идут на пользу Америке".

На форуме также присутствовал потенциальный кандидат в президенты и губернатор Флориды Рон ДеСантис, который утверждал, что администрация Байдена сделала недостаточно для определения интересов США, поставленных на карту в Украине.

При этом кандидат Вивек Рамасвами заявил о необходимости прекратить войну в Украине с сохранением за Россией оккупированных территорий. Экс-президент США Дональд Трамп, ранее критиковавший поддержку Украины, пропустил форум.

Напомним, что 11 июля Майкл Пенс прокомментировал обещание Дональда Трампа закончить войну в Украине за 24 часа, отметив, что оно предусматривает серьезные уступки президенту РФ Владимиру Путину.

Ранее, 29 июня, Майкл Пенс прибыл с визитом в Украину. Сенатор посетил города в Киевской области Ирпень, Бучу и Мощун, а также встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.