Второй подряд: США могут выделить Украине еще один пакет помощи на $400 млн, — CNN

Содержимое новых поставок окончательно еще не сформировано, однако объявление может состояться уже на этой неделе.

Соединенные Штаты Америки готовят еще один пакет помощи для Украины, стоимость которого может превышать 400 миллионов долларов. Об этом ссылаясь на американских чиновников пишет CNN 19 июля.

Отмечается, что это будет второй пакет помощи для украинских военных подряд, ведь 19 июля в Белом доме уже объявляли о новых поставках на сумму 1,3 миллиарда долларов.

Во второй пакет помощи могут войти новые боеприпасы для комплексов ПВО NASAMS, а также снаряды для систем Patriot. Поставят украинским военным еще больше артиллерийских боеприпасов, которых сейчас не хватает на поле боя, отмечают американские чиновники. Они должны пригодиться Вооруженным силам Украины в ходе контрнаступления.

Кроме того, по предварительной информации туда также войдет противотанковое оружие по типу комплексов Javelin и ракет TOW. Новой партии кассетных боеприпасов пока что не ожидается.

Примечательно, что окончательно пакет еще не был сформирован и в будущем потерпит изменений. Выделение помощи, делятся анонимные чиновники, могут официально объявить до конца текущей недели.

Напомним, 19 июля сообщалось, что США выделили Украине новый пакет помощи на $1,3 млрд. Помощь выделяется в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и туда вошли критически важные для Украины средства противовоздушной обороны и боеприпасы.