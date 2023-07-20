В РФ угрожают разбомбить немецкий завод Rheinmetall: владелец компании отреагировал

Как отмечают журналисты, Глава Rheinmetall Армин Паппергер "легко" отнесся к угрозам бывшего российского президента Дмитрия Медведева.

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова заявила, что если в Украине будет построен танковый завод немецкого концерна Rheinmetall, то он станет "законной целью" для ударов. Об этом пишет ТАСС 20 июля.

По словам Захаровой, появление в Украине такого предприятия может быть расценено российской стороной как "глобальная провокация".

"Такой завод, если он будет построен, станет наряду с любыми другими объектами оборонного комплекса Украины законной целью для Вооруженных сил РФ", — заявила Мария Захарова.

Ранее, 4 марта, заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев пригрозил в Telegram запуском "Калибров" по танковому заводу Rheinmetall, который планируют построить в Украине.

"Если все-таки фрицы решат строить по-настоящему (хотя они люди вроде прагматичные), ждем с нетерпением. Это событие будет должным образом отмечено салютом из "Калибров" и других пиротехнических устройств", — написал экс-президент РФ.

Что говорят в Rheinmetall

Как отмечает немецкое издание Bild, генеральный директор концерна Rheinmetall Армин Паппергер отреагировал на угрозы со стороны Дмитрия Медведева "легко". Глава компании заявил о намерении защитить завод от атак средствами противовоздушной обороны.

Напомним, что 4 марта Армин Паппергер сообщил о переговорах с украинским правительством о строительстве танкового завода на территории Украины. По его словам, на нем могли бы производить до 400 современных боевых танков Panther KF51.

В интервью от 10 июля глава Rheinmetall сказал, что концерн откроет завод бронетехники в Украине в течение 12 недель. Он заявил, что крупнейший немецкий производитель оружия не будет обращать внимание на другие оборонные компании, которые с опаской относятся к работе в стране, где идет война.