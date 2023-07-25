Угроза теракта на ЗАЭС: в МАГАТЕ заявили, что нашли мины на территории станции

По словам гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, размещение противопехотных мин возле атомной станции нарушает нормы безопасности и создает дополнительное психологическое давление на персонал АЭС.

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выявили противопехотные мины на территории Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом говорится в отчете МАГАТЭ от 24 июля.

В публикации говорится, что 23 июля сотрудники организации обнаружили несколько мин, расположенных в буферной зоне между внутренними и внешними ограждениями по периметру Запорожской АЭС.

По словам экспертов, противопехотные мины были размещены российскими военнослужащими в зоне, недоступной для работников ЗАЭС.

"Как я сообщал ранее, МАГАТЭ было известно о предыдущей установке мин за пределами периметра площадки, а также в определенных местах внутри. Наша команда обсудила этот конкретный вывод с заводом, и им сказали, что это военное решение, и оно находится в районе, контролируемом военными", — заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Глава агентства указал на то, что размещение взрывчатых веществ возле атомной электростанции является нарушением норм безопасности. Кроме того, подобные действия оказывают психологическое давление на персонал объекта.

По предварительной оценке МАГАТЭ, подрыв упомянутых мин не должен влиять на системы ядерной безопасности и защиты площадки.

Напомним, 20 июля представитель ГУР МО Андрей Юсов заявил, что даже при худшем сценарии катастрофы на Запорожской АЭС таких последствий, как после Чернобыля или Фукусимы, для населения не будет.

Кроме того, 20 июля в НАЭК "Энергоатом" рассказали о действиях оккупационных властей и компании "Росатом" на Запорожской АЭС. В частности, россияне требуют у персонала запустить четвертый энергоблок атомной станции.

Ранее, 19 июля, в ГУР МО предупредили о возможных провокациях на территории Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов с применением тяжелого вооружения.