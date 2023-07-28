Собирал разведданные об украинской ПВО: СБУ задержала предателя на Кировоградщине (фото)

Российские спецслужбы завербовали жителя Донецкой области еще до начала полномасштабного вторжения. После 24 февраля 2022 года он начал выполнять вражеские задачи.

В Кировоградской области Служба безопасности Украины (СБУ) задержала агента ФСБ, который собирал информацию о боевых позициях украинской противовоздушной обороны, местах базирования подразделений ВСУ и теробороны. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Злоумышленником оказался житель города Торецк Донецкой области, которого российская спецслужба завербовала еще до начала полномасштабного вторжения РФ", — говорилось в сообщении.

Тогда как после 24 февраля 2022 года ему приказали прибыть в Кировоградскую область как переселенец с восточной Украины. В результате агент сразу начал собирать информацию о местах базирования подразделений ВСУ, локации местных штабов Теробороны. Также он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны. В частности, для этого он начал работать ремонтником на одном из военных объектов региона.

В свою очередь оккупанты "гарантировали" агенту денежное вознаграждение в размере до 5 тысяч гривен за каждое выполненное задание. Также ФСБ обещала "эвакуировать" его в РФ и трудоустроить в рядах спецслужбы.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали агента "на горячем", когда тот скрыто фотографировал объект ВСУ. У задержанного изъяли мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с врагом и фиксации мест базирования ВСУ. Как отметили в СБУ, эти медиафайлы нужны были оккупантам для подготовки нового воздушного удара по региону.

Переписка русского агента с врагом

Добавили, что задержанному сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, 28 июля стало известно, что из-за пыток украинских военнопленных СБУ сообщила о подозрении бывшему руководителю оккупационной Еленовской колонии.

27 июля Фокус писал, что в Харькове сотрудники СБУ задержали агента вражеской разведки, который готовил новый воздушный удар по городу.