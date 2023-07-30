"Стоит трупный запах": россияне не успевают вывозить тела из моргов Луганщины, — Генштаб

В командовании отмечают, что потери ВС РФ убитыми и ранеными растут на фоне контрнаступления ВСУ.

Украинские воины продолжают наступать и освобождать родную землю от российских захватчиков. На фоне успеха Сил обороны потери оккупантов значительно возросли. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Враг уже физически не успевает вывозить своих "двухсотых" из моргов. Поэтому в оккупированных городах стоит невыносимый трупный запах.

"В городе Сватово Луганской области территория городского морга переполнена телами погибших россиян", – отметили в Генштабе ВСУ.

В Командовании добавили, что оккупанты не вывозят тела уже почти неделю.

Тем временем в Старобельске захватчики принудительно переместили часть гражданского медицинского персонала из местных медучреждений в так называемые военные госпиталы для оказания помощи раненым оккупантам. Пожилые люди жалуются, что из-за этого они не имеют возможности получить хоть какое-то лечение.

Напомним, что ранее Тарнавский говорил, что Украина организует широкомасштабные наступательные операции, несмотря на значительные заминированные территории на южном направлении. Он признал, что украинские войска достигли скромных успехов, особенно на юге, поскольку ожидалось, что продвижение будет быстрым с захватом каких-то рубежей, каких-то объектов и в результате достижением какой-то цели.

24 июля появилась информация о том, что армия дронов за неделю уничтожила 101 единицу техники ВС РФ на миллионы долларов. Среди них танки, ББМы и другие объекты.

Также 24 июля ВСУ показали, как уничтожили российский танк с помощью украинского ПТРК "Стугна" и польским Krab.