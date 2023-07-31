СБУ в Запорожье задержала преподавателя училища, который был корректировщиком в ВС РФ (фото)

Преподаватель информатики высшего профессионального училища пошел на сотрудничество с врагом в июле 2023 года. СБУ его задержала при попытке передачи разведданных.

Служба безопасности Украины (СБУ) в прифронтовых районах Запорожской области задержала преподавателя информатики высшего профессионального училища, который был информатором у врага, в частности собирал сведения о дислокации и перемещении ВСУ на территории региона. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Telegram.

"Для сбора разведданных фигурант обустроил "наблюдательный пункт" на собственной даче, которая расположена в одном из садовых товариществ вблизи южного фронта. Используя бинокль и другую оптику, он пытался обнаружить передовые позиции подразделений ВСУ", — говорилось в сообщении СБУ.

Также он на велосипеде объезжал соседние дачные кооперативы и прилегающую местность и фиксировал маршруты движения военной техники ВСУ.

По данным следствия, мужчина передавал представителю российской спецслужбы сообщения с координатами объектов Сил обороны через мессенджер. В частности, разведданные нужны были врагу для подготовки огневых ударов по подразделениям ВСУ, в частности с использованием вражеских ЗРК С-300 и С-400.

СБУ задержала российского информатора при попытке передачи разведданных. Во время обысков по месту жительства были обнаружены мобильный телефон и ноутбук с доказательствами переписки с врагом, четыре сигнально-шумовых пистолета, переделанные под боевые, три рации и оптические приборы наблюдения за удаленными объектами.

Задержание, которое проводила СБУ СБУ провела обыски по месту жительства информатора СБУ провела обыски по месту жительства информатора СБУ провела обыски по месту жительства информатора Переписка российского информатора с врагом Переписка российского информатора с врагом

В СБУ добавили, что преподаватель пошел на сотрудничество с врагом в середине июля 2022 года. Ему сообщили подозрение по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении Вооруженных Сил Украины, совершенное в условиях военного положения). Сейчас он находится под стражей. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, 28 июля Фокус сообщал о задержании агента ФСБ, который собирал информацию о боевых позициях украинской противовоздушной обороны, местах базирования подразделений ВСУ и теробороны. Ему грозит пожизненное заключение.

В тот же день стало известно о сообщении о подозрении бывшему руководителю оккупационной Еленовской колонии из-за пыток украинских военнопленных.