Как минимум семь громких взрывов: в Симферополе российская ПВО работает по БПЛА, — соцсети
В оккупационных властях сообщения о взрывах назвали "украинским вбросом". В то же время жители города слышат взрывы в разных районах и сравнивают вибрацию от них с землетрясением.
На территории временно оккупированного Крыма раздаются взрывы. Об этом 31 июля сообщили в российском телеграм-канале "Чп / Симферополь".
Авторы контента проинформировали, что в захваченном Симферополе прозвучало восемь взрывов.
"Причем довольно громко", — говорится в публикации.
Взрывы слышали в разных районах города, в частности вблизи центрального автовокзала и городской клинической больницы №7.
Местные отметили, что вибрация от взрывов напоминает землетрясение.
Позже авторы контента написали, что на полуострове работает вражеская ПВО. Российские оккупанты, по данным медиа, сбивают БПЛА над Симферополем.
Представитель оккупационных властей полуострова Олег Крючков прокомментировал в соцсетях сообщения о взрывах в Симферополе, назвав их фейками.
"По Симферополю — украинский вброс", — написал он.
Напомним, недавно на территории временно захваченного Крыма взорвался вражеский склад боеприпасов. По рассказам свидетелей, два взрыва прогремели 28 июля в районе Казачьей бухты. В том районе, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, были размещены бойцы 810 отдельной бригады морской пехоты ВС РФ.
Ранее, 25 июля утром в больницу попали шестеро российских оккупантов с ранениями различной степени тяжести. По данным СМИ, они пострадали в результате атаки ракетами Storm Shadow.