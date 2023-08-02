"Неприемлемо": президент Румынии осудил российские удары вблизи его страны
По словам Клауса Иоганниса, российские оккупанты совершают военное преступление при атаках на порты Одессы.
Президент Румынии Клаус Иоганнис осудил российские удары по инфраструктуре на юге Украины и назвал такие действия военным преступлением. Об этом он написал в Twitter.
"Продолжающиеся атаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру на Дунае, вблизи Румынии, неприемлемы. Это военные преступления, и они еще больше влияют на способность Украины передавать свои продовольственные товары нуждающимся в мире", — отметил Иоганнис.
Что известно про атаку на Одессу
В ночь на среду, 2 августа, Вооруженные силы Росси атаковали Одесскую область с применением ударных дронов иранского производства Shahed.
Сообщается, что враг направил БПЛА на портовую инфраструктуру на юге региона, в результате чего возникли пожары.
"В результате атаки на объектах портовой и промышленной инфраструктуры региона возникли пожары, поврежден элеватор. На месте работают все соответствующие службы", — сообщил руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер..
Отметим, что в ночь на 2 августа в Воздушных силах ВСУ сообщали, что вражеские дроны двигались в сторону Измаила, где находится морской торговый порт. Позже также сообщалось, что БПЛА заходили со стороны устья Дуная.
Стоит отметить, что 1 августа сообщалось о движении иностранных судов в ту сторону. По данным OSINT-аналитика Маркуса Джонса, израильское судно Ams1 проигнорировало российскую "блокаду" Черного моря и вошло в украинское устье Дуная. Вслед за ним следовали гражданские суда Sahin 2 под флагом Греции и Yilmaz Kaptan под флагами Турции и Грузии.
Напомним, в ночь на 2 августа ВС РФ также запустили дроны-камикадзе по столице Украины и Киевской области. По сообщению городских властей, по целям работала ПВО. В результате падения обломков возникли пожары.