Нереальное количество мин: в ВСУ объяснили, смогут ли россияне остановить контрнаступление (видео)

Командование ВС РФ сделало высокую ставку на саперную школу и поставило военнослужащим задачу быть "максимально креативными".

Вооруженные силы Российской Федерации заложили большое количество мин, в частности каждый участок минируют по-разному. Однако пресс-офицер 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ Александр Бородин заявил, что это не остановит контрнаступление украинских военных. Об этом он сообщил во время телемарафона.

"Надо отметить, что они (россияне, — ред.) заложили нереальное количество мин. Они поставили своим саперам задачу максимально быть креативными, они приобщают разный подход к этому", — сказал Александр Бородин.

По его словам, россияне проявляют инициативу и творчество, в частности одной и той же миной минируют по-разному: иначе закапывают, делают так, чтобы украинские бойцы не смогли найти мины через миноискатель. Также Бородин отметил, что враг поставил высокую ставку на саперную школу, однако это не остановит контрнаступление ВСУ, а лишь предоставит дополнительные осложнения, над которыми нужно будет работать.

Напомним, 2 августа военный эксперт, экс-представитель Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев заявил, что враг начал паниковать из-за того, что не знает, где именно будет осуществлен основной удар на поле боя. По его мнению, враг активизировал свои усилия на одном из направлений, на Купянском, чтобы переключить внимание украинских защитников с южного направления.

3 августа стало известно, что ВСУ перестали использовать тактику США во время контрнаступления. Сейчас украинские военные сосредоточены на том, чтобы измотать российские силы с помощью артиллерии и ракет большой дальности.