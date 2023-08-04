Украина получила дополнительные Bayraktar и кассетные боеприпасы из Турции, — Oryx (фото)

Аналитический портал Oryx сообщает, что Киеву передали 60-мм минометы и 155-мм кассетные снаряды DPICM. А также дополнительные Bayraktar TB2.

Турция доставила в Украину партию военной техники и вооружения. Об этом сообщает аналитический портал Oryx.

В частности Анкара передала Киеву:

Дополнительные Bayraktar TB2. Сообщается, что вооружение уже доставлено;

Бронетранспортеры. Аналитики отмечают, что информация об их доставке подлежит уточнению;

60-мм минометы и 155-мм кассетные снаряды DPICM. Сообщается, что вооружение уже доставлено;

12,7-мм крупнокалиберные пулеметы M2. Информация об их доставке также подлежит уточнению.

"Большая часть вооружения была продана Украине с большими скидками, а не подарена", — сообщили аналитики.

Фото: Oryx Фото: Oryx Фото: Oryx

В конце июля СМИ сообщали, что на вооружении ВСУ заметили современные турецкие гранатометы RDS40-MGL производства Repkon Defence.

Официально о поставках гранатометов не сообщалось. В СМИ писали, что пока не ясно, было ли вооружение приобретено или его передали в рамках военной помощи.

Отмечалось, что полуавтоматический гранатомет RDS40-MGL вмещает 6 гранат калибра 40-мм. Турецкая армия приняла на вооружения разработку в 2022 году. В открытом доступе нет информации о начале серийных поставок гранатометов в ВС Турции. Украинские журналисты писали, что для этого оружия подойдут гранаты украинского производства калибром 40х53 мм.

В августе стало известно, что США готовят новый пакет военной помощи для Украины, о котором планируют сообщить в ближайшее время. Предыдущий пакет военной помощи от США на 400 миллионов долларов, о котором сообщили в конце июля, предусматривал поставку дополнительных систем противовоздушной обороны, артиллерии, других боеприпасов, бронетехники и противотанкового оружия. В частности, речь шла о высокоточных снарядах для HIMARS, а также БК для артиллерии и минометов.

До этого США одобрили пакет военной помощи на 1,3 миллиарда долларов 19 июля.

Фокус писал 1 августа, что на выставке вооружений IDEF-2023 в Стамбуле турецкая компания Promec показала устройство Promavzer, который делает любое стрелковое вооружение дистанционно управляемым.