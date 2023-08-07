Оправдывал войну против Украины: митрополита УПЦ МП посадили на 5 лет (фото)

Митрополит распространял пропагандистские листовки с призывом к захвату власти и изменению границ украинской границы. На сайте РПЦ он размещал публикации в поддержку ВС РФ.

Митрополита Винницких епархий Украинской православной церкви Московского патриархата приговорили к пяти годам тюрьмы за оправдание российской вооруженной агрессии против Украины. Об этом сообщили в СБУ.

"УПЦ (МП) — главы Тульчинской епархии в Винницкой области, который публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказание — 5 лет лишения свободы", — говорилось в сообщении.

Отметили, что его осудили по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам), ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников) Уголовного кодекса Украины.

В частности, митрополит распространял пропагандистские листовки среди верующих, в которых призывал к захвату власти и изменению границ государственной границы Украины. Также он размещал публикации в поддержку врага и его военных преступлений на одном из сайтов РПЦ.

Тогда как во время обысков у него изъяли прокремлевские агитки и литературу. В результате СБУ передала обвинительный приговор в суд в отношении него в январе.

СБУ не называет имя митрополита УПЦ (МП), однако журналисты отмечают, что это митрополит Ионафан (светское имя — Анатолий Елецких).

Что известно о митрополите УПЦ (МП) Ионафане

Митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан известен в мире как Анатолий Елецких.

Он родился 30 января 1949 года в селе Шталовка Воронежской (ныне Белгородской) области РФ в семье учителя. Детство провел в городе Североморск Мурманской области.

В 1961 году вместе с семьей переехал в Киев. В 1970 году Анатолий Елецких поступил в Ленинградскую Духовную Семинарию, в 1973-1976 годах учился в Ленинградской Духовной Академии. Тогда как в 1976 году был пострижен в монашество с именем Ионафан.

С весны 1987 по июнь 1988 года он был клириком киевского кафедрального Владимирского собора. С июня 1988 года — насельник возрожденной Киево-Печерской Лавры, с 23 июля 1988 года — исполняющий обязанности наместника Лавры.

11 октября 1988 года указом Патриарха Пимена возведен в сан архимандрита, 12 октября утвержден в должности наместника Киево-Печерской Лавры.

В 1991 году Елецких потерял епископский сан сроком на 3 года. Однако решением Священного Синода УПЦ МП после избрания митрополита Владимира (Сабодана) представителем УПЦ МП был восстановлен на всех должностях и назначен руководителем дел УПЦ МП.

11 октября сотрудники СБУ провели обыски у винницкого митрополита УПЦ Ионафана. В частности, следственные действия проводились в рамках уголовного производства, открытого по статье 161 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам. Тогда митрополит проходил как свидетель в этом деле.

Напомним, наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ Павла (Петра Лебедя), которого обвинили в разжигании межрелигиозной ненависти и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины, освободили из-под стражи 7 августа. Около тысячи человек внесли залог за него в размере более 900 тысяч долларов.

26 июля стало известно, что СБУ сообщила о подозрении бывшему митрополиту Роменской епархии УПЦ (МП) Алексею Масленникову, который совместно с представителями РПЦ благословлял российских военных, воюющих против Украины.