После ошибки Пентагона: США дополнительно передадут Украине оружие на $200 млн, – СМИ

Украинские военные получат первые $200 млн, из суммы $6,2 млрд, высвобожденной после обнаружения ошибки Пентагона в бухгалтерском учете.

В администрации президента США Джо Байдена намерены 8 августа объявить о выделении Украине дополнительного количества вооружений на 200 миллионов долларов. Об этом пишет Reuters 8 августа со ссылкой на двух американских чиновников.

Сообщается, что в администрации Байдена начали распределять средства в размере 6,2 млрд долларов, которые всплыли при обнаружении ошибки Пентагона в бухгалтерском учете. В ведомстве выяснили, что оценка стоимости оружия, отправленного в Украине, была завышена.

Просчет бы связан с тем, что сотрудники Пентагона принимали во внимание стоимость замены вместо стоимости отправленных Киеву боеприпасов, ракет и прочего военного оборудования.

Как отмечают журналисты, ошибка в учете пошла на пользу Украине, так как теперь Вашингтон может отправить украинской армии больше оборудования.

Ожидаемое объявление о выделении Украине 200 миллионов долларов станет первым траншем непредвиденных доходов в размере 6,2 миллиарда долларов, ранее санкционированных Президентским управлением по выборке средств.

Этот пакет включал оборудование для разминирования, противотанковое оружие TOW и AT4, боеприпасы, перехватчики ПВО производства Lockheed Martin Corp для системы Patriot, ракеты управляемой реактивной системы залпового огня (GMLRS), и противотанковые ракеты Javelin, и прочее оборудование.

Напомним, что 19 мая республиканцы Майкл МакКол и Майк Роджерс призвали администрацию Байдена "наверстать драгоценное время", потерянное из-за бухгалтерской ошибки, предоставив Украине DPICMS и ATACMS, которые нужны ВСУ для контрнаступления.

Мы также сообщали, что по данным СМИ от 7 августа, администрация Байдена ведет работу над пакетом документов о дополнительном финансировании для Украины. Ожидается, что Конгресс США рассмотрит соответствующий запрос осенью 2023 года.