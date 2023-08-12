Взрывы в Крыму: оккупанты сообщили о работе ПВО, Керченский мост перекрыли (видео)
Взрывы прозвучали о поселке Новоозерное, где, по данным местных жителей, оккупанты развернули базу, на которой хранится большое количество военной техники.
В ночь на 12 августа на территории временно оккупированного Крымского полуострова прозвучали взрывы. Об этом написал Telegram-канал "Крымский ветер".
Авторы канала сообщили, что над населенным пунктом Новоозерное летают БПЛА и, вероятно, работает противовоздушная оборона. На опубликованных видео слышны звуки взрывов и стрельбы.
В одной из публикаций также говорится, что российские оккупанты не включали воздушную тревогу, а некоторые люди повыходили на улицу.
Позже в источнике отметили, что в Новоозерном расположена военная база российских войск, на которой, по словам местных жителей хранится большое количество военной техники. Речь идет о 943-м центре обеспечения мобилизационного развертывания.
В посте также упоминается о том, что поселок уже подвергался атаке 26 августа прошлого года.
В то же время российское издание "РИА Новости" сообщило, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
Советник главы оккупационной администрации Крыма Олег Крючков написал в своем Telegram-канале, что в нескольких районах полуострова сработала противовоздушная оборона и призвал "сохранять спокойствие".
Напомним, что 11 августа партизаны заметили стоянку грузовиков российских военных. Предполагается, что дальше они будут двигаться в сторону Симферополя.
Ранее, 10 августа, руководитель "Института Черноморских стратегических исследований" Андрей Клименко заявил, что в Крыму местные жители ожидают украинского контрнаступления.