Денежная помощь семье погибшего бойца: юрист объяснил, когда могут отказать в выплатах

По словам юриста Евгения Промского, выплаты могут задержать из-за сбора документов, большинство из которых выдает воинская часть, где служил погибший военнослужащий.

После смерти военного в Украине предусмотрена денежная помощь его семье, однако иногда выплат может не быть. Об этом сообщил юрист адвокатского объединения "Юридическая компания АРЕС" и консультант благотворительного фонда "Мы рядом" Евгений Промский, передает "РБК-Украина".

По его словам, выплаты могут задерживать из-за сбора документов. Ведь большинство необходимых документов выдает воинская часть, где служил погибший. Тогда как воинские части в большинстве случаях являются боевыми подразделениями.

"Обычно эта процедура проходит так, что лицо, которое имеет право на денежную помощь, обращается в военкомат, затем военкомат делает запрос в воинскую часть или человек сам обращается в воинскую часть через Укрпочту", — сказал юрист.

Нужно определенное время, чтобы документы поступили в часть, затем начинается этап ожидания.

Когда могут отказать в выплате

Отказать в выплатах могут в двух случаях: из-за отсутствия необходимых документов, или, если военкомат или комиссия Минобороны считают, что человек не имеет права на компенсацию. В частности, если женщина и мужчина проживали вместе без зарегистрированного брака, в таком случае стоит идти в суд и доказывать, что люди были семьей.

Документы, необходимые для получения выплат

Евгений Промский отметил, что часть документов выдает воинская часть, где служил погибший:

выписка из приказа об исключении погибшего из списка личного состава воинской части;

документ, свидетельствующий о причинах и обстоятельствах гибели военного;

постановление военно-врачебной комиссии (ВВК) по установлению причинной связи смерти).

Тогда как выписку из личного дела о составе семьи военнослужащего могут выдать в ТЦК и СП.

После сбора всех необходимых документов нужно подать заявление на выплату компенсации в ТЦК и СП, где состоял на учете погибший. Тогда как заявление можно написать в произвольной форме. В "шапке" указываются данные получателя помощи: идентификационный код, адрес проживания, номер телефона. А в основной части: данные погибшего военного (фамилия имя отчество, дата рождения, воинское звание, должность, подразделение воинская часть), где и когда погиб, родственная связь заявителя и военнослужащего, просьба осуществить выплату. К заявлению нужно приложить копии документов.

Напомним, адвокат Игорь Дайнеко заявил, что существуют случаи, когда пенсию в связи с потерей кормильца могут назначить несовершеннолетнему родственнику военнослужащего, который умер при определенных обстоятельствах.

Кроме этого в ПФУ объяснили, как начисляется пенсия детям, которые потеряли кормильца, пропавшего без вести при особых обстоятельствах. Размер пенсии зависит от определенных определенных обстоятельств.