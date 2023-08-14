Достанут любой объект в Крыму: эксперт объяснил, почему ВСУ нужны ракеты Taurus (фото)

После передачи крылатых ракет все военные локации, как уверяет аналитик Александр Коваленко, будут под огневым воздействием Украины. Дальнобойные Taurus предоставляют значительно больше возможностей для нанесения поражения ВС РФ.

Германия может передать Украине крылатые ракеты Taurus, которые предназначены для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без включения ракетоносителя в зону противовоздушной обороны противника. Однако есть условие, что ВСУ не будет использовать эти ракеты для атак по территории Российской Федерации. Военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью OBOZREVATEL рассказал, как Taurus помогут украинским бойцам в решении поставленных задач.

"Я скажу очень лаконично и просто: Крым — это Украина. Учитывая дальность этих ракет, мы сможем бить по тем местам, в которых будет военная необходимость", — сказал Александр Коваленко.

По его словам, украинские военные будут уничтожать во временно оккупированном Крыму только военные объекты. В частности, мосты, скопления техники, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов. Кроме этого, авиабаза Джанкой, которая является пунктом постоянной дислокации 39-го вертолетного полка, является одним из важнейших военных объектов на севере полуострова. Также вблизи Симферополя есть еще одна авиабаза — "Гвардейское", где базируется 37 смешанный авиационный полк Воздушно-космических сил.

"После передачи Taurus эти и другие важные военные локации будут под огневым ударом украинской армии. Немецкие дальнобойные ракеты предоставляют значительно больше возможностей для нанесения поражения российской армии", — добавил Александр Коваленко.

Немецкие ракеты

Фото: MBDA Deutchland

Это авиационно оперативно-тактические крылатые ракеты большой дальности класса "воздух-поверхность". Они предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищенных и углубленных целей без включения ракетоносителя в зону противовоздушной обороны противника. Базовая модель KEPD-350 оснащена тандемной бетонобойной боевой частью весом 481 кг, содержащей почти 50 кг взрывчатого вещества. Масса заправленной ракеты составляет 1360 кг, а пустой — 1080 кг, скорость полета ракеты — 0.6-0.95 М.

Напомним, 11 августа по сообщению Reuters стало известно, что Германия хочет модифицировать крылатые ракеты Taurus перед возможной отправкой в Украину. Тогда же в немецком издании Bild написали, что Германия не рассматривает поставки Украине ракет Taurus.

13 августа Фокус писал, что по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, ВСУ не будут использовать ракеты Taurus для атак по территории России. Вместо этого эти ракеты нужны для ускорения освобождения временно оккупированных территорий.