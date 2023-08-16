"Маскируются": аналитик рассказал, как корабли РФ перевозят оружие по Черному морю

По словам наблюдателя Йорука Ишика, Турция не инспектирует российские военные корабли, которые не ходят под военно-морским флагом.

Внештатный научный сотрудник Института Ближнего Востока Йорук Ишик собрал информацию о том, как Российская Федерация приобретает подсанкционные товары и военную технику, сохраняя при этом экспорт энергоресурсов и продовольствия. Об этом пишет Politico.

На сайте Йорука Ишика Bosphorus Observer можно отследить маршруты снабжения Кремля. Сам мужчина уже более десяти лет он наблюдает за водами Стамбула, отслеживая передвижение десятков тысяч зерновозов, контейнеровозов и военных кораблей вдоль пролива Босфор.

"Я одержим, мне не нравится заходить слишком далеко вглубь страны, потому что я боюсь что-нибудь упустить", — объяснил Ишик.

Как России удается перевозить оружие по Черному морю

В статье говорится, что за последний год на мировом рынке появился так называемый теневой флот из сотен танкеров, которые осуществляют подпадающие под эмбарго поставки российских энергоресурсов и закупают нефть по цене выше предельной, что дает Москве доходы для финансирования войны в Украине.

Эти судна часто ходят без надлежащего обслуживания или страховки, а также отключают свои транспондеры, чтобы скрыть происхождение своего топлива, или осуществляют пересадку с корабля на корабль, чтобы сбить с толку наблюдателей.

"У военных кораблей можно увидеть их флаги, это не секрет. Но некоторые сейчас маскируются под торговые суда — они могут выполнять коммерческие задания или нанимать гражданские экипажи, чтобы скрыть это, но они несут технику российских вооруженных сил, а не плавают под военно-морским флагом", — отметил Ишик.

По словам аналитика, Турция не инспектирует эти корабли. Несмотря на членство в НАТО, Анкара отказалась вводить санкции против Москвы.

Украина готова противостоять РФ в Черном море

Как отмечают журналисты, Киев показал, что намерен бороться с угрозами в Черном море. Так, 5 августа был подбит российский танкер "Сиг", который попал под санкции Минфина США в 2019 году.

"Цель, которую они выбрали, была самой замечательной", — отметил Ишик.

Сообщается, что "Сиг" перевозил керосин с нефтеперерабатывающих заводов в оккупированном Крыму в Сирию. Повреждения, нанесенные танкеру, повлияли на доходы от торговли лиц, близких к Кремлю.

"Если моя работа помогла Украине идентифицировать его, то я горжусь тем, что я преследовал его очень, очень, очень долго", — сказал Ишик об ударе по судну.

Напомним, по данным СМИ от 8 августа, российская экономика постепенно восстанавливается, несмотря на санкции, которые были введены Западом. Более того, она может вернуться к довоенному уровню уже в 2024-м году.

Ранее, 7 августа, также сообщалось, что Москва закупает все больше полупроводников и других передовых западных технологий через страны-посредники, например, Китай.