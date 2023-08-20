"Никогда не обещали, что будет быстро": Резников ответил на слухи о снижении поддержки Запада

По инфопространству распространяются материалы о том, что партнеры Украины не удовлетворены результатами контрнаступления ВСУ. Глава Минобороны назвал эти данные сплетнями и объяснил, что уже осенью ситуация изменится.

В соцсетях и медиа появляются сообщения об "усталости" Запада от российско-украинской войны и "разочаровании" партнеров контрнаступлением Сил обороны. Министр обороны Алексей Резников в интервью "24 Каналу" объяснил, почему подобные заявления о снижении поддержки Украины не соответствуют действительности.

Чиновник отметил, что сейчас лето и на Западе продолжаются парламентские каникулы. Правительства полностью возобновят свою работу только осенью.

"Кроме того, у них всех начнется внутренний бюджетный процесс, где они уже будут принимать решения, сколько денег они должны заложить в свою оборонную способность и помощь Украине на следующий год", — отметил он.

Также Резников отметил важность осенней дипломатической встречи в формате "Рамштайн". По его словам, Украина озвучит собственное видение будущего, чтобы партнеры были готовы к развитию событий и строили бюджетные планы с учетом актуальных вызовов и потребностей.

Министр убежден, что партнеры ни разу не выражали разочарование успехами контрнаступательных действий Украины. Сообщения об этом он назвал чушью и вымышленными сплетнями.

"Могу вам сказать, что когда я на моем уровне общаюсь с партнерами (а это министры обороны стран, начальники генеральных штабов, их советники, заместители) и иногда бываю в делегации с нашим президентом, лидерами стран, и нахожусь на этих двусторонних встречах, ни разу, нигде не прозвучало, что они разочарованы", — заявил Резников.

Он объяснил, что публичные заявления украинской власти о контрнаступлении должны были ускорить и увеличить военную помощь или убедить партнеров в принятии определенных политических решений.

"Но мы никогда не говорили, что мы завтра здесь быстро все сделаем. Это не так", — отметил чиновник.

Глава Минобороны подчеркнул, что Вооруженные силы Украины — это не советская армия, способная положить полтора миллиона жизней на освобождение одного города от немцев. Он заверил, что войско ценит каждого бойца.

Интервью с Алексеем Резниковым (об "усталости" Запада от войны в Украине — с 27:40)

Напомним, 20 августа президент Украины Владимир Зеленский сообщил о визите в Нидерланды. Лидер отправился в поездку с первой леди — Еленой Зеленской.

Позже стало известно, что результатом переговоров Зеленского с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте стало принятие решения о предоставлении Украине 42 самолетов F-16. Защитники получат их после тренировок.