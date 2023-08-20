Поставка F-16: более 70 украинцев уже прибыли на обучение, — премьер Дании (видео)
Метте Фредериксен рассказала, что граждане Украины уже находятся на территории Дании и тренируются. Президент Владимир Зеленский отметил, что впереди много работы.
Украинцы уже готовятся к учениям в Дании. Соответствующее заявление сделала премьер-министр страны Метте Фредериксен во время совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 20 августа.
Она рассказала, что в Дании сейчас находятся более 70 украинцев. Все они тренируются и готовятся к учениям, которые вскоре начнутся.
"Мы это сделаем как можно скорее. Нам нужны все возможные технические детали, все навыки, чтобы подготовиться как можно лучше", — объяснила Фредериксен.
Зеленский рассказал, что впереди значительная работа, в частности обучение украинских пилотов и инженеров.
Поставка F-16 Украине: когда будут предоставлены первые самолеты
Премьер-министр Дании Фредериксен заверила, что поставка первой партии F-16, состоящей из шести единиц, должна состояться до Нового года. Еще восемь истребителей Украина получит в следующем году, и еще пять — в 2025 году.
Президент Зеленский отметил, что Украина получит самолеты, когда все будут к этому готовы. Он отметил, что главное — решение конкретное и уже принято.
По его словам, условие не применять предоставленную партнерами авиацию для нанесения ударов по территории России не обсуждалось, но в приоритете Киева — освобождение и оборона собственных земель.
"Мы же не россияне. Нам нужна украинская земля", — подчеркнул лидер.
Напомним, 20 августа президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина получит 42 истребителя F-16. Соответствующее решение удалось принять во время его визита в Нидерланды.
Как писал Фокус, речь идет о F-16 Block 20 MLU. Они оборудованы радаром APG-66(V)2A, способным видеть на 150 километров.