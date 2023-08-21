ВС РФ пытаются восстановить положение возле Работино, но безуспешно, — Минобороны

Украинские бойцы продолжили контрнаступательные действия на Бердянском и Мелитопольском направлениях, рассказала Маляр. Враг занял оборонительную позицию на Запорожском и Херсонском направлениях.

Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Вооруженные силы Украины имели успехи в направлении юго-восточнее Работино и южнее Малой Токмачки Запорожской области. Об этом она сообщила в своем Telegram.

"Враг пытался вернуть утраченные положения восточнее Работино Запорожской области. Но безуспешно", — сказала Анна Маляр.

Она отметила, что сейчас в Работино продолжается плановая боевая работа.

Работино, карта боевых действий от DeepState

Кроме этого продолжается наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях. ВС РФ стоят в обороне на Запорожском и Херсонском направлениях и продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданские объекты в Запорожской, Херсонской, Николаевской областях, активно применяя боеприпасы "Ланцет".

В Донецкой области враг продолжает наступление на Авдеевском и Марьинском направлениях, однако оно безуспешно. Также военные РФ пытаются восстановить свои положения в районах Урожайного и Старомайорского, которые деоккупировали ВСУ.

Напомним, 21 августа Анна Маляр заявила, что ВСУ заняли ключевые господствующие высоты под Бахмутом Донецкой области. На Лиманском и Купянском направлениях происходит перегруппировка у врага, он дополнительно подтягивает туда свои силы.

21 августа стало известно, что украинские военные продолжают движение в районе Работино Запорожской области. Однако контрнаступательные действия замедлены, поскольку российские военные минируют районы отступления.

В отчете Института изучения войны за 19 августа аналитики сообщили, что ВСУ продолжали контрнаступательные действия на трех участках фронта, продвигаются на рубеже Авдеевка — Донецк и на западе Запорожской области.