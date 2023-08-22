Удары БПЛА по российским авиабазам могли наноситься с территории РФ, — разведка

В Минобороны Великобритании отмечают, что аэродром "Сольцы" расположен в 650 км от украинской границы. Поэтому маловероятно, что военные объекты в глубине России были атакованы из-за ее пределов.

Атаки беспилотниками по военным аэродромам в РФ могли быть осуществлены с территории России, так как маловероятно, что беспилотные аппараты смогли долететь до объекта, который находиться в 650 км от ближайшей границы с Украиной. Такую версию озвучила британская разведка в очередной сводке от 22 августа.

В Минобороны Великобритании сообщают, что 19 августа 2023 года на авиабазе "Сольцы" в Новгородской области с высокой степенью вероятности был уничтожен бомбардировщик Ту-22М3 дальней авиации России.

"Если это действительно так, то это подтверждает предположение о том, что некоторые атаки БПЛА на российские военные объекты осуществляются с территории России. Маловероятно, что беспилотные летательные аппараты обладают достаточной дальностью полета, чтобы достичь "Сольцы" из-за пределов России", — отмечают в британском оборонном ведомстве.

Также сообщается, что российские Ту-22М3 были задействованы для нанесения ударов по Украине. В частности в начале войны самолеты вели интенсивные бомбардировки Мариуполя неуправляемыми ракетами Х-22.

"Это уже как минимум третья успешная атака на аэродромы российской дальней авиации, что вновь поднимает вопросы о способности России защитить стратегические объекты в глубине страны", — подытожили в британском Минобороны.

Напомним, 21 августа военный аэродром "Шайковка" в Калужской области РФ был атакован беспилотником. В Минобороны РФ сообщили, что БПЛА самолетного типа был обнаружен и уничтожен, однако в соцсетях появилась информация, что дрон упал на территории авиабазы и повредил неиспользуемый самолет.

21 августа военный эксперт Дмитрий Снегирев в эфире телеканала FREEДОМ отметил, что уничтожение как минимум одного ракетоносца Ту-22М3 является личным поражением главы Кремля Владимира Путина, так как был нанесен ущерб ядерной триаде РФ.