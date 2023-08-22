ВСУ могут получить от Болгарии 100 единиц бронированной советской техники: что известно

Передача бронетехники возможна только после ратификации соответствующего соглашения парламентом Болгарии.

В понедельник 21 августа президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Болгарии Николаем Денковым. Об этом сообщил президент в своем Telegram.

"Продуктивные переговоры с Николаем Денковым состоялись вчера в рамках саммита Украина — Балканы", — сказал Владимир Зеленский.

Зеленский выразил благодарность Болгарии и оборонную и политическую поддержку Украине. Также обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, черноморскую безопасность, защиту альтернативных "зерновых коридоров". Кроме этого, президент анонсировал продолжение переговоров с балканскими коллегами 22 августа.

Также 21 августа министр обороны Алексей Резников провел совместный брифинг с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым, во время которого стало известно, что Болгария может поставить Украине около 100 единиц бронированной техники советских образцов в конце сентября.

Тагарев отметил, что процесс передачи техники замедляется из-за того, что находится на складах Министерства внутренних дел Болгарии. Тогда как МВД Болгарии и Минобороны Украины нужно подписать контракт, а затем соглашение должны ратифицировать в парламенте Болгарии.

"И как только в сентябре он вернется к своим заседаниям, я считаю, что это будет одной из приоритетных задач. И к концу сентября — к началу октября мы уже будем иметь ратификацию этого соглашения и, я думаю, что тогда может начаться передача", — сказал Тодор Тагарев.

Напомним, 17 августа Болгария присоединилась к декларации стран G7. Страна планирует и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с оккупантами.

1 августа стало известно, что США заключили соглашения с Болгарией и Южной Кореей о поставках Украине боеприпасов калибра 155-мм. Тогда как США планируют нарастить производство боеприпасов до 90 тысяч в месяц до 2025 года.