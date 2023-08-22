"Нужно защищать большие агломерации": Резников озвучил потребности украинской армии (видео)

По словам министра обороны, украинским войскам нужны не только разные типы ПВО, но также большое количество боеприпасов и бронированной техники. Причем их поставки должны происходить как можно скорее.

Ведущим приоритетом для украинских вооруженных сил остается усиление противовоздушной обороны. Об этом 21 августа рассказал министр обороны Украины Алексей Резников на совместной пресс-конференции в Одессе с болгарским коллегой Тодором Тагаревым.

По словам Резникова, Украина нуждается в мощных установках типа Patriot, NASAMS, Iris-T и SAMP-T до систем защиты объектов критической инфраструктуры, таких как Gepard, Crotale и вплоть до переносных зенитно-ракетных комплексов.

"Приоритеты не изменились. Приоритет номер один — это противовоздушная оборона. Нам нужно продолжать увеличивать сеть защиты украинского неба. Нам нужно защищать большие агломерации: Одесса, Харьков, Днепр, Львов и дальшею Каждое направление имеет свои сложности", — отметил министр.

По словам Резникова, Украине также требуется увеличить запас снарядов. Он отметил, что решение правительства Болгарии присоединиться к программе Европейского союза по поставке 155-мм артиллерийских боеприпасов в Украину является важным шагом в этом направлении.

Третьим критическим аспектом, на который акцентирует внимание министр, — это обновление всех категорий бронированной техники для Вооруженных сил Украины.

"Бронетранспортеры, бронемашины, танки и так далее. Также необходимы бронированные средства для эвакуации раненых с поля боя… это тоже наша потребность — сегодня, уже и сейчас ", — отметил Резников.

Кроме того, министр подчеркнул значимость разносторонней подготовки украинских военнослужащих.

Напомним, 22 августа министр обороны Алексей Резников заявил, что украинцев ждет длительная война со значительными потерями.

Кроме того, во время брифинга с министром обороны Болгарии Тодором Тагаревым заявил, что еще несколько стран решили присоединиться к так называемой международной учебной коалиции по истребителям F-16.