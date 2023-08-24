Визуально подтверждено: потери РФ в самоходной артиллерии перевалили за 500, — Oryx

Больше всего российские войска теряют гаубицы калибром 152 мм и 120 мм, а меньше всего — 1 единица, была потеряна самодельная САУ на базе МТ-ЛБ калибром 82 мм.

Российские войска с начала полномасштабной агрессии потеряли уже 503 единицы самоходной артиллерии. Об этом сообщает Якуб Яновский, один из авторов проекта Oryx, где ведут список потерь ВС РФ и ВСУ на основе фото или видео фиксации.

По состоянию на 24 августа 2023 года оккупанты потеряли 503 САУ, но Яновский в своей публикации опубликовал "юбилейные" 500. Российские войска больше всего потеряли:

138 САУ "Мста-С" калибром 152 мм;

130 САУ "Акация" калибром 152 мм;

76 САУ "Гвоздика" калибром 122 мм;

40 САУ "Гиацинт-С" калибром 152 мм;

33 САУ "Нона" калибром 120 мм;

32 САУ "Мста-СМ2" калибром 152 мм;

20 САУ "Тюльпан" калибром 240 мм;

15 САУ "Малка" калибром 203 мм;

12 неустановленных СПГ;

4 САУ — "Нона-СВК" калибром 120 мм;

2 САУ "Хоста" калибром 120 мм;

1 автоматическую пушку "Василек" на базе тягача МТ-ЛБ калибром 82 мм.

Стоит отметить, что Oryx ведут отдельный список с потерями гаубиц, самоходных противотанковых машин и минометов.

Потери ВС РФ в самоходной артиллерии в виде инфографики

Наибольший калибр имеет САУ "Тюльпан" — 240 мм, а наименьший — самодельный "Василек" на базе МТ-ЛБ. Из 503 потерянных САУ (по последним данным проекта) 360 были уничтожены, 29 повреждены, 7 брошены и 107 стали трофеями для украинской армии.

В список Oryx попадает только та техника, которая была зафиксирована на фото или видео.

Напомним, 23 августа ВСУ под Бахмутом уничтожили 3 артиллерийские установки и 4 пушки.

Также 23 августа бойцы "Запорожской Сечи" показали уничтожение российской гаубицы Д-30.