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Защищают небо с ВСУ: в сети показали редкие кадры 40-мм зенитной пушки Bofors на фронте

Артем Богомаз
Фото: Скриншот | В сети появились редкие кадры бойцов ВСУ во время использования шведской зенитной пушки

Автор ролика отметил, что ВСУ получили от литовских партнеров уже 36 единиц такого орудия, которое помогает бороться на поле боя с российскими оккупантами.

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают на поле боя рушить планы российских оккупантов и помогает им в этом оружие, которое передали западные союзники. В частности речь идет о шведской 40-мм зенитной пушке Bofors. Кадры с ее применением в социальной сети X (нынешнее название Twitter, — ред.) опубликовал пользователь с ником AlexRaptor.

Речь идет про Bofors L70, которые уже длительное время защищают украинское небо. Они достались Украине от Литвы, о чем стало известно еще 11 января. На поставки оружия было выделено 40 миллионов евро.

"Редкие кадры шведской 40-мм зенитной установки Bofors L70 на службе у украинских защитников неба. Ранее, по данным из открытых источников, 36 таких орудий передала Литва", — говорится в сообщении.

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Этот вид оружия украинцы могут применять для защиты критической инфраструктуры от российских атак. Автоматическая 40-мм пушка L70 была разработана шведской компанией AB Bofors еще в 1950-х годах.

В свое время ее достаточно часто поставляли в другие страны, среди которых 6 членов НАТО.

Главный редактор Defence Express Олег Катков отмечал, что в некоторой степени их можно считать одними из лучших в мире.

"L70 имеют автоматизированную систему с централизованным радиолокационным постом, который осуществляет наведение этих зенитных орудий. Человек там нужен только для зарядки этих систем. А сейчас еще речь идет об установке современных тепловизионных приборов и оптикоприцельные станции, которые позволяют работать в любое время суток и обеспечивать высокую точность", — говорится в сообщении.

Напомним, 25 августа генерал США заявлял, что ВСУ прорвали первую линию обороны РФ на юге. По словам Марка Милли, Силы обороны на юге наступают на Новопрокоповку, а на востоке начали параллельное наступление в районе Вербового.