"Туризм полностью исчез": взрывы в Крыму вынуждают россиян искать безопасные курорты, — CNN

Россиянка Светлана работала на полуострове менеджером туристического агентства, но после активизации взрывов ее деятельность фактически сошла на нет. Люди отказываются ехать на оккупированную территорию даже с огромными скидками.

Туристический сезон на временно оккупированном полуострове Крым фактически провалился из-за войны, ведь люди боятся неожиданных атак. Люди массово уезжают. Об этом говорится в материале CNN от 27 августа.

Журналисты отмечают, что более девяти лет российских туристов в Крыму не волновала тема войны, а также что их шезлонг расположен на оккупированной территории. Сейчас все немного изменилось.

В последнее время Крымский полуостров подвергается атакам с воздуха. 25 августа в Минобороны РФ и вовсе сообщили, что якобы 42 украинских дрона пытались пролететь в Крым, в результате чего начали звучать взрывы.

Также подвергался атакам и незаконно построенный Крымский мост, через который российские туристы ездили в Крым. Все эти ЧП будут продолжаться до того момента, пока территория снова не окажется под контролем Украины.

В связи с этим граждане РФ вынуждены пересмотреть свои планы. Светлана, которая ранее работала менеджером в туристическом агентстве признается, что из-за сложной ситуации с безопасностью ее деятельность сошла на ноль. Она даже была вынуждена переехать из Крыма в Санкт-Петербург.

"Недавно снова поехала туда в надежде, что все скоро закончится, и они о чем-то договорятся, чтобы прекратить конфликт. Но я осталась на четыре месяца и поняла, что в ближайшее время ничего не закончится", — рассказывает женщина.

Журналисты отмечают, что Крымский полуостров экономически очень зависит от сферы туризма, поэтому власти продолжают призывать народ ездить туда несмотря на атаки. Для этого туроператоры и отели придумали специальные скидки по 30%, однако и это не помогает.

Среднее количество бронирования номеров составило 40%, большая часть из них так и осталась пустовать.

"Туризм ушел. В прошлом году туризма было меньше, а в этом году он полностью исчез. В прошлом году туристы отменили бронирование, когда все началось, а в этом году они даже не ставили бронь. Я так устала от постоянных военных самолетов над головой, от постоянных военных в городе, от раненых, от этих бедных людей, убегающих с испуганными глазами, от военной техники, которая чуть не раздавила меня пару раз", — продолжила свой рассказ Светлана.

Напомним, что возле мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму утром 24 августа было шумно. В частности, местные жители слышали взрывы. Также есть информация о бое с участием морских судов и авиации. Бойцы ГУР устроили ночной переполох россиянам и затем вернулись на базу.