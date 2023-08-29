Два налета за ночь: Тульскую и Белгородскую область России атаковали дроны, – Минобороны РФ

В российском оборонном ведомстве утверждают, что все беспилотники были уничтожены средствами ПВО. Ответственность за атаку традиционно возложили на Украину.

В ночь на 29 августа территория Российской Федерации дважды подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны России в Telegram.

Сообщается, что примерно в 23.00 "БПЛА самолетного типа" атаковал объекты на территории Белгородской области РФ. В ведомстве утверждают, что дрон был уничтожен противовоздушной обороной.

Позже, в 05.53, в Минобороны России сообщили о второй атаке беспилотника по территории РФ. В этот раз под ударом оказалась Тульская область. По данным ведомства, второй дрон был также сбит средствами ПВО.

В российском оборонном ведомстве утверждают, что за обеими атаками якобы стоит Украина. О жертвах и разрушениях в публикациях не упоминается.

Напомним, согласно публикации The Economist от 28 августа, российские войска создали рядом с границей сплошную полосу из радиоэлектронных помех шириной около 60 км, но украинские дроны все равно пробиваются сквозь нее и поражают цели.

Ранее, 26 августа, мы писали о том, что в составе Вооруженных Сил Украины была создана отдельная бригада Военно-морских сил, предназначенная для оперативного использования морских беспилотных аппаратов.

Мы также сообщали, что в ночь с 24 на 25 августа украинские Силы обороны провели тайную операцию во временно оккупированном Крыму. В СБУ рассказали, что враг был не готов к массовой атаке дронов в своем тылу.