Ракеты для ПВО и HIMARS: США объявили пакет военной помощи Украине на $250 млн

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, в новый пакет помощи войдет дополнительное оборудование для разминирования, ракеты ПВО, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, а также более 3 млн боеприпасов для стрелкового оружия.

Во вторник, 29 августа, Соединенные Штаты объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму 250 миллионов долларов. Об этом говорится в заявлении государственного секретаря США Энтони Блинкена.

В состав нового пакета военной помощи входят различные компоненты, включая:

ракеты AIM-9M для укрепления противовоздушной обороны; снаряды для системы артиллерийской ракетной системы HIMARS; артиллерийские снаряды калибров 155 мм и 105 мм; оборудование, предназначенное для разминирования; противотанковые системы Javelin и ракеты к ним.

Эти поставки оборудования и вооружения призваны укрепить военный потенциал Украины и поддержать ее оборонные способности.

Также в заявлении Блинкена упомянуты более трех миллионов боеприпасов к стрелковому оружию, кареты скорой помощи, подрывные боеприпасы для устранения препятствий, а также запасные части, финансирование услуг, обучение и транспортировка.

Госсекретарь США не уточняет, но, вероятно, новый пакет помощи будет предоставляться по механизму Presidental Drawdown Authority – то есть из запасов американской армии, что ускорит его поставки в Украину.

Напомним, 24 августа сообщалось, что ко Дню Независимости Литва отправила Украине новую партию военной помощи на 41 млн евро. По сообщению Минобороны Литвы, Украине передадут не только боеприпасы, но и ракетные комплексы NASAMS.

Кроме того, известно, что Норвегия передаст Украине ракеты для систем ПВО IRIS-T. По данным норвежского правительства, противовоздушная оборона имеет решающее значение для способности Украины защищать как гражданское население, так и прифронтовую инфраструктуру.