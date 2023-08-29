Будет мстить: Пригожин жив и отплатит Путину, — СМИ

Информация о смерти Пригожина подтверждается со слов российских властей. Между тем верить ей нельзя, следовательно, Пригожин жив, утверждает политолог Валерий Соловей.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что владелец ЧВК "Вагнер" на самом деле не погиб в самолете, который разбился в Тверской области. Вместо него там сгорел двойник, а настоящий Евгений Пригожин вскоре появится живой. Об этом говорится в статье британского таблоида Daily Mail.

По словам Соловья, Пригожин "рассердился" на президента России Владимира Путина, который одобрил уничтожение самолета. В частности, сердится из-за того, что убили его двойника, а также реальных командиров ЧВК "Вагнер", которые на тот момент действительно находились на борту воздушного судна. И из-за этого он отомстит.

Сейчас владелец Группы Вагнера находится в некоторой стране, причем даже не в Африке, утверждает политолог. Он вроде бы может назвать эту страну, но пока будет молчать: готовится обнародовать название "в начале следующего месяца" (то есть — в сентябре 2023 года).

Что касается авиакатастрофы, то ее устроил глава Кремля совместно с Советом нацбезопасности России, уверен спикер. При этом он отвергает версию, что самолет взорвали изнутри. Зато отмечает, что использовали ракету ПВО с санкции Путина.

Еще один аргумент — все выводы относительно событий общественность услышала от российских властей. А ей верить нельзя. Итак, резюмирует, "Если верить официальным заявлениям российских властей, то что я могу сказать...?" Также политолог убежден, что Путин знает, что Пригожин жив.

Издание также опубликовало паспорт двойника Пригожина, который мог погибнуть в авиакатастрофе. На фотографии — мужчина лет 60, полный тезка владельца ЧВК "Вагнер". Отмечают, что фотографию нашли в пророссийских Telegram-каналах.

Отметим, во время обысков в имении Пригожина, которые происходили после его мятежа в июне, обнаружили целую коллекцию фальшивых паспортов на разные имена. Также обнаружили несколько фотографий, на которых мужчина предстает под разной маскировкой.

Двойник Евгения Пригожина — "Фонтанка" Фото: Фонтанка

Гибель Евгения Пригожина: детали

Владелец компании "Конкорд" и ЧВК "Вагнер" якобы находился на борту самолета "бизнес-джет", который разбился в Тверской области 23 августа 2023 года. Согласно официальному сообщению Федерального агентства "Росавиация", в списке пассажиров действительно есть имя Пригожина, а также командира вагнеровцев Дмитрия Уткина и пяти наемников. Позже российские власти заявили, что экспертиза ДНК подтвердила, что одно из тел принадлежит именно владельцу ЧВК.

Аналитики рассматривали четыре основные версии падения самолета. Одна из версий — несчастный случай. Остальные три — умышленное уничтожение или из ЗРК, или взрывчаткой.

Между тем предполагают, что к авиакатастрофе может быть причастен Владимир Путин. В частности, напоминают, как он назвал Пригожина предателем во время "марша справедливости" в июне 2023 года. Глава Кремля отложил месть на два месяца, а потом ее все же осуществил.

После авиакатастрофы президент Беларуси Александр Лукашенко начал оправдываться, ведь во время мятежа Пригожина он гарантировал безопасность ему и другим мятежникам. Однако теперь политик все опроверг: заявил, что никаких обещаний не давал.

В то же время эксперты вспомнили о бизнес-империи Пригожина в Африке. Учитывая то, как он вел "бизнес" — на харизме и связях — перехватить эту империю российские власти вряд ли смогут.

С другой стороны, рядом с владельцем вагнеровцев заметили Андрея Аверьянова. Аверьянов — офицер ГРУ, причастный к взрывам в Чехии и попытке отравления в Британии. В последние недели жизни Пригожина он посещал мероприятия, связанные с африканскими странами.

Напоминаем, 29 августа должно было состояться торжественное захоронение Евгения Пригожина. Российские СМИ следили за катафалками, которые появлялись на кладбищах Санкт-Петербурга, но нужного гроба так и не увидели.

В российской провинции тем временем начали бетонировать "мемориалы" погибших наемников ЧВК "Вагнер": в сети показали кучу венков и крестов и заасфальтированную площадку.