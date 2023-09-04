Возле резиденции Путина в Подмосковье разместили ЗРГК "Панцирь С-1", — росСМИ (фото)

ЗРГК "Панцирь С-1" установили возле поселка Заречье в Подмосковье, что менее чем в 10 километрах от резиденции российского президента.

Возле резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве Московской области установили зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С-1". Об этом сообщило российское издание "Радио Свобода".

"Панцири" установлены менее чем в 10 километрах от резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве", — сказали журналисты.

Отметили, что в воскресенье 3 сентября телеканал "Россия" в программе "Вести недели" показал видео со строительства новой площадки для размещения противовоздушной обороны "Панцирь С-1" в Москве.

Журналисты "Радио Свобода" выяснили, что ПВО расположена рядом с поселком Заречье, где в январе уже стояла эта система ПВО. Согласно спутниковым снимкам Google, "Панцирь С-1" стоял в чистом поле. В конце января площадку сделали стационарной, а сейчас поставили забор вокруг ПВО и построили подиумы для установок, как видно на спутниковом снимке Planet.com от 3 сентября 2023 года.

"Панцирь С-1": что известно

Это российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования. ПВО предназначена для защиты малоразмерных объектов во время воздушных атак. Также комплекс может вести борьбу с легкобронированными наземными целями и живой силой.

Напомним, в РФ придумали, как защитить Москву от ударов беспилотников. В частности, в Подмосковье начали делать башни, на которые устанавливают зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1".

В июле стало известно, что зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь — С1", установленный на крыше Минобороны РФ, не смог сбить беспилотник, несмотря на то, что ПВО размещена менее чем в 300 метрах от места удара.