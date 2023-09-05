Передадут Украине: Бельгия закупила у Германии ракеты типа "море-воздух" Sea Sparrow, – СМИ

По данным журналистов, Брюссель может принять решение о новом пакете помощи для украинской армии на 150 000 евро.

Министерство обороны Бельгии закупило у Германии 14 ракет класса "море-воздух" RIM-7 Sea Sparrow, часть из которых предназначены для Сил обороны Украины. Об этом пишет бельгийская газета L'Echo.

Сообщается, что восемь из закупленных ракет передадут Украине. В канцелярии главы Минобороны Бельгии Людивин Дедондер отметили, что эта помощь "иллюстрирует взаимодополняемость бельгийской поддержки".

В публикации также говорится, что бельгийское правительство может принять решение о выделении Украине нового пакета военной помощи на более чем 150 000 евро. Около трети этой суммы приходится на закупку упомянутых ракет. Стоимость одной ракеты составила примерно 7000 евро.

По данным журналистов, министр обороны Бельгии также предлагает передать ВСУ 3200 магазинов FNC для штурмовых винтовок от Fabrique Nationale и около 50 подрывных снарядов Bangalore.

Отметим, что ракета Sea Sparrow разработана компаниями Raytheon и General Dynamics. Ее дальность составляет до 30 километров, а скорость – около 4200 километров в час.

Напомним, 9 июня Совет министров Бельгии утвердил и одобрил 14-й пакет военной помощи для Украины 32 миллиона евро. Всего Минобороны Бельгии предоставило Украине военной помощи на сумму более 306 миллионов евро, в том числе 41 миллион евро был потрачен на закупку топлива.

Ранее, 16 марта, в Бельгии также заявили о готовности передать Украине военные грузовики Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi и Volvo Manumat и запасные части для них. Речь шла о 240 единицах техники.