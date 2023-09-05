"Пилот перегнал вертолет в Украину": Юсов рассказал детали спецоперации ГУР с Ми-8 ВС РФ

Представитель ГУР Андрей Юсов отметил, что такая спецоперация, когда боевая единица авиации была доставлена в Украину вместе с экипажем, была проведена впервые.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР) Андрей Юсов во время пресс-конференции на тему: "Подробности спецоперации по похищению российского вертолета", которая состоялась 5 сентября в медиацентре Украина — Укринформ рассказал о спецоперации, в которой российский боевой вертолет Ми-8 вместе со всем экипажем перелетел в Украину и сдался ВСУ.

По словам Юсова, спецоперация ГУР вызвала резонанс не только в нашей стране, а за ее пределами. Она будет иметь долговременные последствия для государства-агрессора, для его морально-психологического состояния и сектора безопасности и обороны РФ.

Он рассказал, что это была уникальная операция, ведь до этого подобного не было проведено еще в Украине. Была проведена сложная комплексная работа, на которую ушло несколько месяцев, Нацполиция и ВСУ способствовали воплощению в жизнь.

"В результате операции удалось получить чрезвычайно важную информацию об авиации и много других деталей, которые нам помогут защищать наше небо и уничтожать врага", — сказал Юсов.

Также Андрей Юсов сообщил, что Ми-8 уже в рядах ВСУ, но требует определенного обслуживания, чтобы соответствовать нашим стандартам.

Российский пилот Кузьминов осуждает войну РФ против Украины

Представитель ГУР представил журналистам капитана отдельного вертолетного полка армейской авиации РФ в/ч 13984 Максима Кузьминова, который был пилотом того самого Ми-8, и отметил, что этот россиянин сам с инициативой вышел на украинцев, ведь осуждает войну России против Украины.

"Решение здесь было идейное, безопасностное и, как мы понимаем, согласованное со всей семьей. Поэтому да, в РФ есть люди, которые даже в этих сложных условиях понимают, что выбор есть всегда", — отметил он о работе российского пилота.

Бывший российский пилот Кузьминов отметил, что с самого начала полномасштабного вторжения не поддерживал эту агрессию РФ. "Что послужило толчком к моему решению? Это полное понимание того, что происходит. Я для себя решил, что это жестокое преступление. И что я просто не буду принимать в этом участие, как бы там ни было. Да, у меня в России остался самолет, да, у меня там неплохая заработная плата, две квартиры и почти пенсия. Меня многое, по сути, держало, но сейчас для меня это все неважно. Важно было не участвовать в этом преступлении", — рассказал летчик.

Напомним, 23 августа капитан ВС РФ Илья Туманов в своем Telegram-канале Fightbomber сообщил, что российский вертолет якобы потерял ориентировку и случайно приземлился на аэродроме Полтавы. Всех членов экипажа после приземления ликвидировали.

Позже стало известно, что это была работа ГУР МО Украины, к которой готовились полгода. Вертолет приземлился в Харьковской области. По словам начальника ведомства Кирилла Буданова, кроме пилота, на борту Ми-8 находились еще двое членов экипажа. Когда они поняли, что приземлились в Украине, они попытались убежать, но были ликвидированы. Российский Ми-8 дислоцируется в Киеве, а его пилот хочет остаться жить в Украине. Его семью незаметно эвакуировали из РФ.