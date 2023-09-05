Оккупанты проведут мобилизацию после так называемых "выборов" на Луганщине, — АТЕШ

Так называемые "выборы" предоставят оккупантам возможность обновить списки и мобилизовать в российскую армию новых людей, уточнили в партизанском движении.

Во временно оккупированной Луганской области оккупационная власть планирует организовать проведение мобилизации в ряды Вооруженных сил Российской Федерации после так называемых "выборов". Об этом сообщило партизанское движение "АТЕШ" со ссылкой на своего агента, который получил информацию от начальника полиции одного из отделов оккупированного города.

Отметили, что фейковые "выборы" предоставят российским оккупантам возможность обновить списки и мобилизовать во вражескую армию новых людей, которых военные РФ "как пушечное мясо бросают на убой под ВСУ".

"Мы еще раз напоминаем и настаиваем на игнорировании проведения этого мероприятия преступной властью путинского режима", — отметили в "АТЕШ".

ВС РФ проводят "выборы" на оккупированных территориях: что известно

26 августа стало известно о том, что оккупационные власти на временно захваченных территориях готовятся к проведению так называемых "выборов" в сентябре. Во время "голосования" хотят избрать представителей местных советов и утвердить новых руководителей региона.

Местные жители проявляют индифферентность к этому процессу и игнорируют его. Поэтому организаторы "выборов" вынуждены продлевать сроки голосования, чтобы замаскировать низкую явку "избирателей". Кроме этого, оккупанты готовятся к так называемым "выборам" по месту жительства для того, чтобы создать видимость легитимности процесса.

Российские власти представили новую инициативу "мобильного избирателя" в попытке увеличить явку и количество голосов.

31 июля глава оккупационного избирательного комитета Марина Захарова сообщила, что жителям временно оккупированной части Херсонской области разрешили принять участие в так называемых "выборах" без наличия российского паспорта.

Напомним, в августе Верховная Рада обратилась к парламентам мира, чтобы те признали нелегитимными российские "выборы" на временно оккупированных территориях Украины.