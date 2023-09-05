Охотятся пограничные "птички": аэроразведка ГПСУ уничтожила наблюдательный пункт ВС РФ (видео)

Украинские бойцы совершили несколько точных ударов, после которых в небо поднялся густой белый дым, а враг был ликвидирован.

Аэроразведка Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) уничтожила наблюдательный пункт Вооруженных сил Российской Федерации недалеко от Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ в Telegram.

"Охотятся пограничные "птички": вражеский наблюдательный пункт уничтожен! Вблизи Бахмута аэроразведка ГПСУ обнаружила расположение оккупантов и их наблюдательный пункт", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в результате слаженной работы с артиллерией ВСУ также было уничтожено по меньшей мере двое российских военных.

В ГПСУ опубликовали ролик, на котором видно, как несколько точных ударов, после которых в небо поднялся густой белый дым, ликвидировали врага.

Ситуация под Бахмутом: что известно

5 сентября в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ сообщили, что под Бахмутом Донецкой области продолжаются тяжелые бои с армией РФ. Украинские бойцы смогли продвинуться и закрепиться на достигнутых рубежах в районе населенного пункта Клещеевка. Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что во время боев под Бахмутом ВСУ наносят существенные потери врагу.

1 сентября стало известно, что возле Бахмута украинские военные с помощью ударных дронов за одну ночь уничтожили технику российских оккупантов на сумму около 5 миллионов долларов. Военным из подразделения ВСУ Code 9.2 из 92-й отдельной механизированной бригады удалось уничтожить или повредить танк Т-80, гаубицу САУ 2С1 ("Гвоздика"), танковый мостоукладчик МТУ-90.

31 августа пресс-офицер 26 артиллерийской бригады имени генерал-хорунжего Романа Дашкевича Олег Калашников рассказал, что под Бахмутом оккупантам не хватает ствольной артиллерии, поэтому они привлекают авиацию на этом участке фронта. ВСУ могут зажать врага в котел. В самом Бахмуте ВС РФ находятся под артиллерийским контролем ВСУ.

Напомним, 31 августа командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский заявил, что на Бахмутском направлении наблюдается положительная динамика. В частности, он показал эффективную работу артиллеристов 22-й ОМБр.