Более миллиарда долларов: Энтони Блинкен объявил о новом пакете помощи для Украины (видео)
Денежная помощь США пойдет на гражданскую безопасность, противовоздушную оборону, разминирование и восстановление критических сфер деоккупированных территорий, уточнил госсекретарь США Энтони Блинкен.
В среду 6 сентября государственный секретарь Соединенных штатов Америки Энтони Блинкен объявил о выделении Украине нового пакета помощи в размере более миллиарда долларов. Об этом он сообщил во время брифинга с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
"Сегодня мы анонсируем новый пакет помощи, бюджетом более одного миллиарда долларов", — сказал Энтони Блинкен.
Он отметил, что в оборонный пакет будет входить 655 миллионов долларов для гражданской безопасности. По словам Блинкена, с начала полномасштабного вторжения РФ США передали на гражданскую помощь более 43 миллиардов долларов. Тогда как новая помощь существенно усилит противовоздушную оборону. Также деньги пойдут на разминирование и другие мероприятия, связанные с этим. По его словам, Украина является наиболее заминированной страной в мире.
Кроме этого, 300 миллионов долларов направят на восстановление критических сфер деоккупированных территорий. Энтони Блинкен отметил, что украинские бойцы смогли освободить более 50% оккупированных территорий за год, с момента, когда госсекретарь приезжал в страну. Также США передаст Украине конфискованные активы российских олигархов.
Новый пакет военной помощи США
6 сентября Министерство обороны Соединенных штатов Америки объявило о новом пакете военной помощи для Украины, в состав которого вошли:
- Оборудование для обеспечения украинских систем противовоздушной обороны;
- дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- 120-мм боеприпасы из обедненного урана для танков Abrams;
- ракеты трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);
- противотанковые системы Javelin и AT-4;
- более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- подрывные боеприпасы;
- запчасти, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
Напомним, 6 сентября о новом оборонном пакете для Украины также объявила Дания. Известно, что Украина сможет его получить уже в этом месяце. Это уже 12-й пакет военной помощи для ВСУ от Дании.