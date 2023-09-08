РФ атаковала Украину ракетами и Shahed: взрывы прогремели возле Сум и Одессы

В ночь на 8 сентября враг запустил по Украине несколько групп дронов-камикадзе. Дроны направлялись в Одесскую область сразу с двух сторон — со стороны Черного моря и над сушей через Херсонскую и Николаевскую области.

ВС РФ для ночной атаки на Украину использовали ракеты и дроны-камикадзе, которые направлялись к целям сразу с двух направлений. Предыдущие обстрелы имели такой же характер, свидетельствуют данные украинского командования. Накануне, 7 сентября, воздушные удары угрожали Сумской и Одесской областям: Воздушные силы сообщили о 33 Shahed. Фокус собрал информацию о текущей ситуации из официальных каналов Воздушных сил, военных администраций и мониторинговых каналов.

Первые сообщения о воздушной атаке опубликовали в сети около 22:00 7 сентября. В Telegram-канале Воздушных сил указали, что дроны-камикадзе стартовали из двух точек: Приморско-Ахтарская на Кубани и с полигона Чуады в Крыму. Указывалось, что с каждого места старта начали движение сразу несколько групп ударных беспилотников.

В течение ночи несколько волн дронов направлялись над территорией Украины в направлении западной части Одесской области. Сначала была информация об угрозе для Одессы (около часа ночи), Херсона (в 1:28), затем — для Одессы (в 2:13 ч.). Командование предупредило, что враг в очередной раз угрожает украинским портам на Дунае.

Около часа ночи в Одесской области слышали взрывы в небе. Одесская военная администрация подтвердила, что работает ПВО. О последствиях ночной атаки пока информации нет.

Около 5:00 8 сентября ракетную угрозу объявили в Сумской области. Уже через полчаса местные жители слышали взрывы: Сумская ОГА указала, что над областью сработала ПВО. О последствиях воздушного удара пока официальной информации нет.

Ночная атака РФ: детали

Отметим, в течение первых чисел сентября ВС РФ чуть ли не каждую ночь запускает по Украине дроны-камикадзе Shahed и ракеты различных типов. На официальной странице Facebook Воздушного командования указано, что 7 сентября было 33 дрона (25 сбито), 6 сентября — 25 дронов (15 сбито), семь крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55, одна баллистическая ракета "Искандер-М" (все ракеты уничтожены), 4 сентября — 32 дрона (23 уничтожено), 3 сентября — 25 дронов (22 уничтожено), 1 сентября — одна крылатая ракета "Калибр" (уничтожено).

Во время воздушной атаки 4 сентября обломки российского дрона упали в Румынии, — об этом сообщило украинское командование. Первые сутки румынские власти отрицали инцидент, вопреки видеозаписям, опубликованным в сети. Впрочем позже министр подтвердил наличие угрозы и приказал усилить патрулирование придунайской территории.

Между тем целями россиян являются порты на Дунае в Рени и Измаиле — уничтожают портовую инфраструктуру Украины, сельскохозяйственные предприятия и склады.

Напоминаем, 6 сентября ВС РФ ударили по центру Константиновки Донецкой области: попали посреди базара, где находилось несколько десятков жителей города. Национальная полиция подтвердила гибель 16 человек и заявила, что россияне использовали не артиллерию, а другой вид оружия.