Россияне отступают: в ISW рассказали об успехах ВСУ на нескольких нарядах (карта)

Украинские военные достигли успехов возле Работино Запорожской области и Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки Донецкой области.

Вооруженные силы Украины имеют успехи в Запорожской области и вблизи Бахмута Донецкой области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 13 сентября.

Отметили, что украинские военные продвинулись в западной части Запорожской области и вблизи Бахмута. ВСУ достигли ограниченных успехов к югу от Роботино, что в 12 километрах к югу от Орехова, на это указывают геолокационные кадры, опубликованные 12 сентября.

По сообщению Генштаба ВСУ за 13 сентября, Силы обороны достигли неуточненных частичных успехов у Работино и у Клещиевки, что в 7 км к юго-западу от Бахмута, Андреевки, 10 км к юго-западу от Бахмута, и Курдюмовки, 13 км к юго-западу от Бахмута. Российский военкор заявил, что армия РФ отошла с нескольких позиций возле Клещиевки и закрепилась на оборонительных позициях за железнодорожной линией к востоку от поселка. Кроме этого, россияне утверждали, что сильный огонь украинской артиллерии мешает ВС РФ восстановить свои позиции в центральной и южной Клещиевке.

"Однако ISW не наблюдала визуального подтверждения того, что украинские силы оставили позиции в Клещиевке", — говорилось в сообщении.

Бахмутское направление

По словам одного из российских военкоров, большая часть Работино Запорожской области является предметом борьбы. 12 сентября он сообщил, что украинские бойцы провели атаку к западу от Работино в направлении Копани, что в 12 км к юго-западу от Орехова.

Кроме этого, россияне заявили, что армия РФ якобы атаковали позиции ВСУ на юго-запад от Работино, в результате чего якобы продолжаются бои в окрестностях Новопрокоповки, что в 18 км к юго-востоку от Орехова, и Вербового.

Бои в Запорожской области

Напомним, 13 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш заявил, что ВСУ продвигаются в направлении населенного пункта Клещиевка в Донецкой области, однако пока рано говорить о завершении операции ВСУ в этом населенном пункте. По его словам, украинские бойцы имеют успехи в направлении населенных пунктов Андреевка, Бахмут и Курдюмовка.

В тот же день в Генштабе ВСУ сообщили о том, что Силы обороны продвигаются в районе Работино Запорожской области. Также продолжается наступательная операция на Мелитопольском направлении, в результате которой ВС РФ отступает с захваченных позиций.