БПЛА атаковали Крым: местные насчитали более 10 взрывов, Крымский мост перекрыт (видео)

Взрывы прогремели в районе села Уютное, где размещена воинская часть ВС РФ №85683. Минобороны РФ утверждает, что Украина применила безэкипажные катера и дроны самолетного типа для ударов.

Утром 14 сентября во временно оккупированной Евпатории местные жители слышали звуки взрывов. Об этом сообщило российское издание Baza.

"Жители Евпатории сообщают о взрывах. По предварительным данным, город атаковали несколько беспилотников", — говорилось в сообщении.

Отметили, что работает российская противовоздушная оборона, однако официальной информации пока нет. Кроме этого, оккупанты временно перекрыли Крымский мост, движение транспорта остановлено.

Также крымчане сообщают о взрывах со стороны Заозерного, якобы работает система ПВО.

По сообщению "Суспільного" со ссылкой на местных жителей, взрывы прогремели в районе села Уютное Сакского района. В частности, это произошло в районе, где размещена воинская часть №85683.

"Взрывы в Крыму прогремели в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей", — рассказали журналисты.

В местном Telegram-канале "Крымский ветер" рассказали, что временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Также крымчане рассказали о том, что слышали около 15 взрывов в районе села Молочное.

"Основной, самый яркий взрыв был в 05.40. Нам пишут, что это где-то в стороне Заозерного, Уютного", — сообщили в канале.

По сообщению крымчан, над Евпаторией был сбит один из беспилотников, обломки которого упали в жилой двор.

В Минобороны РФ заявили, что около 05:40 (по московскому времени) украинские военные якобы совершили атаку БПЛА по объектам на территории РФ. В ведомстве отметили, что российская система ПВО уничтожила 11 беспилотников над временно оккупированным Крымом. Также сообщили о якобы попытке безэкипажных катеров ВСУ атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море около 05:00. По информации Минобороны РФ, корабль уничтожил все пять безэкипажных катеров.

Напомним, ночью 13 сентября по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе нанесли ракетные удары. По сообщению Минобороны РФ, было выпущено десять крылатых ракет. в результате атаки были повреждены два корабля — дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла перестрелка после того, как местная полиция отправила наряд на поиск диверсантов. В результате погибли трое военных РФ и полицейский.