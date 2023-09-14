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БПЛА атаковали Крым: местные насчитали более 10 взрывов, Крымский мост перекрыт (видео)

Диана Бондаренко
Фото: Телеграм | Беспилотники атаковали Евпаторию

Взрывы прогремели в районе села Уютное, где размещена воинская часть ВС РФ №85683. Минобороны РФ утверждает, что Украина применила безэкипажные катера и дроны самолетного типа для ударов.

Утром 14 сентября во временно оккупированной Евпатории местные жители слышали звуки взрывов. Об этом сообщило российское издание Baza.

"Жители Евпатории сообщают о взрывах. По предварительным данным, город атаковали несколько беспилотников", — говорилось в сообщении.

Отметили, что работает российская противовоздушная оборона, однако официальной информации пока нет. Кроме этого, оккупанты временно перекрыли Крымский мост, движение транспорта остановлено.

Также крымчане сообщают о взрывах со стороны Заозерного, якобы работает система ПВО.

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По сообщению "Суспільного" со ссылкой на местных жителей, взрывы прогремели в районе села Уютное Сакского района. В частности, это произошло в районе, где размещена воинская часть №85683.

"Взрывы в Крыму прогремели в районе села Уютное. По улицам ездят машины скорой помощи и спасателей", — рассказали журналисты.

В местном Telegram-канале "Крымский ветер" рассказали, что временно оккупированный Крым атаковали беспилотники. Также крымчане рассказали о том, что слышали около 15 взрывов в районе села Молочное.

"Основной, самый яркий взрыв был в 05.40. Нам пишут, что это где-то в стороне Заозерного, Уютного", — сообщили в канале.

По сообщению крымчан, над Евпаторией был сбит один из беспилотников, обломки которого упали в жилой двор.

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В Минобороны РФ заявили, что около 05:40 (по московскому времени) украинские военные якобы совершили атаку БПЛА по объектам на территории РФ. В ведомстве отметили, что российская система ПВО уничтожила 11 беспилотников над временно оккупированным Крымом. Также сообщили о якобы попытке безэкипажных катеров ВСУ атаковать патрульный корабль "Сергей Котов" в Черном море около 05:00. По информации Минобороны РФ, корабль уничтожил все пять безэкипажных катеров.

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Напомним, ночью 13 сентября по судоремонтному заводу имени Серго Орджоникидзе во временно оккупированном Севастополе нанесли ракетные удары. По сообщению Минобороны РФ, было выпущено десять крылатых ракет. в результате атаки были повреждены два корабля — дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и большой десантный корабль "Минск".

В ночь на 13 сентября в Севастополе произошла перестрелка после того, как местная полиция отправила наряд на поиск диверсантов. В результате погибли трое военных РФ и полицейский.