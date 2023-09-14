"Своим можно": в Луганске военный РФ сбил насмерть девушку на переходе, — соцсети (видео)

Местные жители отмечают, что российский солдат, который управлял бензовозом, не пропустил девушку, когда та переходила на зеленый сигнал светофора. От полученных травм она погибла.

Во временно оккупированном Луганске российский военный на бензовозе сбил девушку на пешеходном переходе. Она не выжила. Об этом сообщили в местном Telegram-канале 12 сентября.

"Сбили девушку. Предварительно наезд совершил водитель за рулем бензовоза", — говорилось в сообщении.

По информации другого Telegram-канала, за рулем бензовоза находился военный Вооруженных сил Российской Федерации. Он не пропустил девушку, которая переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. По словам очевидцев, девушка осталась без головы после ДТП.

Украинский журналист и блогер Денис Казанский отметил , что ни один российский военкор не написал о том, что на оккупированной территории оккупант насмерть сбил местную жительницу.

"В Луганске российский военный бензовоз до смерти сбил девушку на пешеходном переходе. Ни один военкор, который причитает о том, как Украина страшно мучила Донбасс 8 лет, об этом, разумеется, не написал", — сказал Денис Казанский.

Он отметил, что россиянам не жаль этой девушки, ведь ее убил российский военный.

"Своим можно", — добавил Казанский.

Напомним, в апреле военный ВС РФ приехал в отпуск в Российскую Федерацию и зарезал собственную жену. Оккупант воевал в Украине и был старшим сержантом, заместителем командира взвода.

В мае росСМИ сообщили, что в Запорожской области российский военный Глеб Соломонов расстрелял в упор двух сослуживцев. По его словам, он сделал это из-за того, что те напали на него с ножом. Оккупанта задержала военная полиция.