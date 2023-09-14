Полностью своими силами: у Зеленского рассказали, чем ВСУ бьют по Крыму

Украинское командование реализовало спецоперацию на полуострове благодаря сотрудничеству бойцов из всех родов войск, пояснили в ОП. При этом не использовали ни грамма иностранной взрывчатки.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об оружии, которое использовали ВСУ для ударов по военным объектам ВС РФ в Крыму. В частности, объяснил, чем дострелили, например, до подводного и десантного кораблей в Севастополе, или до С-400 под Евпаторией, а также до других возможных целей на оккупированном полуострове. Об этом говорится в статье на портале "24 канал".

Подоляк заявил, что ВСУ работают в Крыму исключительно оружием украинского производства и не трогает военную технику, которую получили от западных стран. При этом название установки, которая дострелила до Севастополя и Евпатории, политик не озвучил. Впрочем отметил, что успешные удары — результат совместной работы нескольких родов войск — и разведчиков из ГУР Минобороны, и силовиков из СБУ, и специалистов из Воздушных и ВМС. При этом Генштаб занимался планированием.

"Прекрасно работают", — отметил советник председателя ОП, — "Они четко понимают, как надо работать по полуострову Крым".

Во время утреннего удара 14 сентября Силам обороны удалось уничтожить установку ПВО С-400 "Триумф", напомнил Подоляк и объяснил, почему это так важно. По его словам, это дает возможность "открыть небо над Крымом" и еще эффективнее уничтожать топливо, технику и военные предприятия оккупационных властей РФ в Крыму.

Взрывы в Крыму: детали

Отметим, в течение двух дней, 13 и 14 сентября, Силы обороны Украины нанесли два удачных удара по военным объектам ВС РФ в Крыму. Первой ночью удалось поджечь судоремонтный завод и существенно повредить два корабля — десантный "Минск" и подводный ракетоносец "Ростов-на-Дону". Фотографии с места событий показали, что "Минск" был уничтожен полностью — слишком серьезные повреждения он получил.

Что же касается "Ростова-на-Дону", то военные эксперты отметили, что ВСУ провели уникальную спецоперацию. Уникальность заключается в том, что подводную лодку "подстрелили" минимальным арсеналом: предполагают, с использованием крылатой ракеты Storm Shadow. Официально данное предположение власти Украины не подтвердили.

Между тем под Евпаторией уничтожена установка ПВО: в этом случае эксперты предполагают использование отечественной ракеты, которую запустили из переделанного противокорабельного комплекса "Нептун". Также в местности, где произошли прилеты, нашли обломки дронов неизвестного происхождения, на которых была написана благодарность российской певице Ани Лорак.

Напоминаем, 14 сентября пресс-секретарь Минобороны Анна Маляр намекнула, что ВСУ имеют определенные успехи к югу от Бахмута, при этом боясь "не сглазить". Через несколько часов в сети опубликовали сообщение об освобождении Андреевки, расположенной в 6 км к югу от Бахмута и в 2 км от Клищеевки. Впрочем, это сообщение ВСУ опровергли.