Кому верить: в Генштабе заявили, что не Маляр должен сообщать об освобождении Андреевки, — СМИ

В течение получаса представители Сил обороны разместили противоречивые сообщения о том, освобожден ли населенный пункт под Бахмутом. Населенный пункт важно освободить от ВС РФ, чтобы перерезать логистику врага.

Днем 14 сентября заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр заявила, что ВСУ освободили село Андреевка под Бахмутом в Донецкой области. Ее заявление опровергли бойцы 3 штурмовой бригады, — объяснили, что подобные заявления преждевременны и вредны. В Генштабе Сил обороны объяснили, от кого общественность услышит официальные данные по освобождению тех или иных населенных пунктов. Об этом говорится в материале агентства BBC.

BBC обсудило ситуацию с анонимным представителем Генштаба ВСУ. Этот человек озвучил совет: стоит слушать официальные сообщения украинского военного командования, а не Анну Маляр. Освобождение Андреевки не подтверждается официально, отметили журналисты агентства.

Андреевка — населенный пункт, расположенный в 6-8 км от южной окраины Бахмута. В 2 км от него — село Клещеевка, деоккупация которого также не подтверждена официально.

Бахмутское направление: ситуация возле Андреевки Фото: DeepState

Между тем эксперты объяснили, почему освобождение Андреевки является важным. В частности, благодаря этому ВСУ перережут логистические пути, по которым враг подвозит боеприпасы из Горловки в направлении Бахмута.

Контрнаступление ВСУ: детали

Отметим, 14 сентября Анна Маляр в эфире всеукраинского телемарафона рассказала, что ВСУ имеют определенные успехи на южном фланге под Бахмутом. При этом она подчеркнула, что боится "сглазить".

Между тем военные эксперты также подтверждали продвижение на данном отрезке фронта: вроде бы Силы обороны отбили у врага Клещиевку и уничтожаются остатки в крайних домах. Об Андреевке на тот момент речь не шла.

На онлайн-карте сообщества DeepState отмечают, что под Бахмутом действительно отодвинули линии боев на 500 м как раз в районе села Андреевки, относительно которого идут споры.

Ситуация возле Андреевки по состоянию на 13-14 сентября 2023 года Фото: DeepState Фото: DeepState

Напоминаем, в ночь на 13 и 14 сентября ВСУ попали по военным объектам ВС РФ в Крыму. Удалось поджечь судоремонтный завод, повредить два военных корабля и установку С-400. В Офисе президента Украины заявили, что спецоперации провели исключительно украинским оружием.