Андреевка наша: Генштаб подтвердил освобождение поселка возле Бахмута (карта)

Украинские бойцы имеют частичный успех в районе Клещиевки в Донецкой области. ВС РФ пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки.

Вооруженные силы Украины освободили Андреевку Донецкой области от оккупантов. Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ в Facebook.

"В ходе штурмовых действий овладели (ВСУ, — ред.) Андреевкой Донецкой области", — говорилось в сообщении.

Отметили, что украинские бойцы наносят значительные потери врагу в личном составе и технике и закрепляются на достигнутых рубежах. Также ВСУ имели частичный успех в районе Клещиевки. Кроме этого, на Бахмутском направлении российские военные пытаются прорвать оборону ВСУ в районе Богдановки.

Также на Авдеевском и Марьинском направлениях враг вел безуспешные наступательные действия в районах Ласточкино и Авдеевки Донецкой области. В частности, в течение 14 сентября ВС РФ осуществили около десяти попыток вытеснить подразделения ВСУ с занимаемых позиций, однако они были безуспешными.

"Все атаки врага в районе Марьинки Донецкой области обернулись для оккупантов значительными потерями как в живой силе, так и в технике", — заявили в Генштабе.

Добавили, что украинские бойцы проводят наступательную операцию в районе Вербово Запорожской области на Мелитопольском направлении и продолжают вести контрбатарейную борьбу, уничтожать склады обеспечения и наносить поражения по тылам врага на Херсонском направлении.

Освобождение Андреевки Донецкой области: что известно

14 сентября заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что Андреевка на Бахмутском направлении находится под контролем украинских бойцов. Сразу после этого пресс-служба 3-й отдельной штурмовой бригады сообщила, что заявление Маляр об освобождении населенного пункта не соответствует действительности. По сообщению пресс-службы, в районах Клещиевки и Андреевки продолжались серьезные и тяжелые бои. Кроме этого, подобные заявления военные назвали вредными и теми, которые несут угрозу для жизни личного состава и мешают выполнению боевых задач.

Напомним, аналитики Института изучения войны в отчете за 14 сентября сообщили, что по словам представителя Восточной группы войск Ильи Евлаша, ВСУ заставили оккупантов отойти с позиций у Миньковки и Дубово-Васильевки возле Бахмута.