Мгла Донбасса: 3 ОШБр показала, как освобождала Андреевку (видео)

Российские военные пытались сдержать продвижение украинских бойцов с помощью минометного обстрела. Штурмовиков не остановили ни вражеские атаки, ни разрывы мин.

Бойцы третьей роты первого штурмового батальона третьей Отдельной штурмовой бригады показали, как освобождали Андреевку, которая расположена примерно в 13 километрах от Бахмута Донецкой области. Уникальные кадры с экшн-камеры GoPro показали в пресс-службе бригады.

"Штурмовики продолжали охотиться на врага посреди поля боя — в населенном пункте, который кишит русскими", — говорилось в сообщении.

Отметили, что Вооруженные силы Российской Федерации пытались сдержать продвижение украинских бойцов с помощью минометного обстрела. Кроме этого штурмовиков не остановили разрывы мин, которые становились все ближе.

В ролике можно увидеть как украинские военнослужащие ведут перестрелку с врагом среди мглы и развалин поселка под Бахмутом, от которого почти ничего не осталось — бои полностью разрушили Андреевку.

Напомним, 15 сентября военнослужащие третьей Отдельной штурмовой бригады подтвердили освобождение поселка Андреевка на Бахмутском направлении. Украинским бойцам в поселке удалось отрезать российский гарнизон от основных сил и уничтожить. В частности, за два дня штурмовики ликвидировали начальника бригадной разведки врага, трех комбатов и почти всю пехоту 72 ОМСБр РФ, включая офицеров и большое количество военной техники.

Британский военный аналитик и бывший директор Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) Майкл Кларк заявил, что Вооруженные силы Украины смогут выйти к резервным рубежам Российской Федерации, если смогут пройти к югу от Бахмута. Освобождение Андреевки он назвал "стратегически маленькой, но значимой победой украинцев".