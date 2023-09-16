В доме под Воронежем взорвалась граната: погибли саперы ВС РФ, — СМИ (фото, видео)

По данным журналистов, в доме, где произошла трагедия, жили пятеро мужчин. Погибшие были профессиональными саперами ВС РФ.

В городе Россош Воронежской области (Российская Федерация) местные жители слышали взрыв. В одном из частных домов взорвалась граната, в результате чего погибло трое российских военнослужащих. Об этом сообщило издание Baza.

"Три человека погибли из-за взрыва гранаты во дворе дома под Воронежем", — говорилось в сообщении.

Отметили, что в доме проживало пятеро мужчин. После того, как во двор вышли трое из них — прогремел взрыв. Пострадавших спасти не удалось.

По предварительной информации СМИ, взрыв произошел случайно из-за небрежного обращения с боеприпасом.

В российском издании Astra сообщили, что военные, которые были профессиональными саперами, погибли на улице Чапаева в Россоше.

Офицер Армии обороны Израиля и редактор "Военного Фокуса" Игаль Левин рассказал, что взрыв произошел из-за того, что военные РФ что-то не поделили.

"Итог: минус комбат, его заместитель, заместителей по технической части и два водителя. Российские каналы пишут, что взрыв произошел случайно", — сказал Игаль Левин.

Напомним, 15 сентября партизан в ВС РФ уничтожил группу российских оккупантов в городе Геническ в Херсонской области. Военный активировал взрывчатку, когда бойцы ВС РФ вылезали из военной техники. В результате были ликвидированы два грузовика с личным составом армии оккупантов.

22 августа стало известно, что российские военнослужащие 61-й отдельной бригады морской пехоты устроили между собой драку, которая закончилась стрельбой в Херсонской области. В результате чего погиб военный РФ, еще двое получили ранения.