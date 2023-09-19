Не ограничивали торговлю: Турция закупила уголь из оккупированных регионов Украины, — СМИ

В период с февраля по июль 2023 года, как отмечают журналисты, Анкара получила около 160 тысяч тонн угля, добытого на оккупированных районах Донецкой и Луганской областей.

Уголь, добытый на территориях Украины, которые временно находятся под контролем России, был отправлен на экспорт в Турцию, государство-член НАТО. Об этом сообщает издание Reuters.

По данным источника, согласно информации, предоставленной российской таможней, в период с февраля по июль 2023 года в Турцию было доставлено приблизительно 160 тысяч тонн угля, происходящего из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Три компании, упомянутые в таможенных данных, подтвердили агентству Reuters, что они в этот период осуществляли поставки угля из указанных регионов в Турцию.

В отличие от США и Евросоюза, Турция не ограничивала торговлю с Россией или территориями Украины, контролируемыми Москвой.

С момента начала вторжения России в Украину в феврале 2022 года, Турция, как член НАТО, активно поддерживающая усилия Киева в сопротивлении России, неоднократно подчеркивала свою позицию в поддержке территориальной целостности Украины. Анкара также сыграла ключевую роль в посредничестве между воюющими странами, способствуя заключению договора, который позволил украинскому зерну экспортироваться через Черное море.

Данные поставщика коммерческих торговых данных, полученные агентством Reuters, показали, что уголь по меньшей мере от 10 производителей поступал в Турцию в период с февраля по июль. По данным статистики, Турция была крупнейшим экспортным направлением угля из оккупированных регионов, на ее долю пришлось 95% поставок за этот период.

Напомним, энергоемкие компании Франции переходят на мазут на случай дефицита газа. Французское производство ускорило выполнение своих планов, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций. Это возможно, если дальнейшее сокращение российских поставок газа приведет к полному отключению электроэнергии.

С 11 июля Россия прекратила поставлять газ в Европу по газопроводу "Северный поток". Остановку трубопровода в России объяснили техническими работами. Но еще в июне Канада из-за антироссийских санкций задержала возврат газоперекачивающих агрегатов после ремонта.